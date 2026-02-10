Otra vez Comunicaciones en el medio: Darwin Lom recibe la peor noticia en The Strongest y se alarga su pesadilla

La estadía de Darwin Lom en su nuevo equipo, The Strongest de Bolivia, está teniendo sus bemoles. El viernes debutó y anotó su primer gol a lo Panenka en la tanda de penales que terminó clasificando a Bolívar (ganó 5-4 tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario) a los cuartos de final del Torneo de Verano.

El detalle es que este certamen es de carácter amistoso, por eso pudo jugarlo. Los Aurinegros estaban esperando con ansias la habilitación del delantero chapín para poder utilizarlo en la primera ronda de la Copa Libertadores. Y cuando se creía que finalmente iba a ser de la partida, sucedió lo peor.

Darwin Lom recibe dos golpazos en la misma noche

Pese a haber viajado con la delegación de The Strongest a San Cristóbal, Venezuela, para enfrentar a Deportivo Táchira en el partido de vuelta, Lom finalmente fue excluido de la nómina por no contar todavía con el CTI (Certificado de Transferencia Internacional).

La traba corre por cuenta de Comunicaciones, que bloqueó su pase internacional. Para colmo, el conjunto boliviano llegó con una ventaja de 2-1 a la revancha y Táchira le remontó la serie este martes: se impuso por la mínima en su casa, dejando 2 a 2 el global, y forzó los lanzamientos desde el punto penal, vía mediante la cual clasificó a la próxima ronda tras imponerse 5-3.

“Tengo muchas ganas de jugar. Lo he dicho muchas veces, que estos partidos fueron por los que llegué y, primero Dios, se dé”, había externado Lom, quien finalmente no pudo participar en ninguno de los dos juegos de Copa Libertadores. Para afrontar este torneo, la institución trajo catorce refuerzos.

El penal que lo pudo haber cambiado todo

Al partido emociones no le faltaron. En el minuto 90+8, se sancionó un penal a favor de The Strongest que ejecutó, sin éxito, Víctor Ábrego. El remate fue tapado por el portero Jesús Camargo y el resto es historia. Los Atigrados volverán a la acción en abril, después del repechaje intercontinental que jugará Bolivia por el boleto al Mundial 2026.

