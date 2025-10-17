Mientras Jafet Soto destrozó a Fernán Faerron por su salida de Herediano, esta es la versión del defensor sobre la polémica

El Club Sport Herediano atraviesa un momento delicado en el Torneo Apertura 2025, con muy pocas chances de defender el bicampeonato. En medio de la crisis deportiva, Jafet Soto, presidente y actual entrenador del Team, dejó declaraciones explosivas tras la derrota 1-3 ante Liga Deportiva Alajuelense.

Aunque el mandamás rojiamarillo no dio nombres, entre los aficionados quedó bien en claro a quién apuntaban los dardos de su cerbatana: Fernán Faerron, defensor que decidió marcharse de Heredia a mitad de temporada.

ver también Castigado por la Unafut: Fedefútbol confirma la sanción que le da otro golpe a Jafet Soto tras perder con Alajuelense

Los dardos de Jafet Soto

“Entró la soberbia, la falta de humildad y compromiso. Es increíble cómo en un equipo bicampeón hay jugadores que se fueron porque pidieron irse. Uno no espera eso de futbolistas que tienen todo para seguir compitiendo aquí”, lanzó Jafet, luego de lamentarse porque Herediano se comporta como un equipo que “no tiene alma”.

Fernán Faerron recibió una indirecta venenosa desde Herediano (CS Herediano).

“Uno no espera que jugadores del equipo bicampeón tomen la decisión de irse porque dicen tener un rol diferente en el equipo, y ese rol se lo dan ellos mismos. Obviamente, yo acá no le ruego a nadie; el que quiere estar, está. Eso marca mucho el compromiso, sobre todo la responsabilidad de un profesional que debe tener cualquier jugador a la hora de estar en primera división”, completó Jafet, dejando entrever una ruptura total con el zaguero de 25 años, que fue el último jugador en salir del Team.

¿Qué dijo Fernán Faerron sobre su salida del Team?

Por otro lado, la versión que el propio Fernán Faerron ofreció tras su salida muestra una historia diferente. En diálogo con Teletica, el zaguero explicó que no hubo ningún tipo de conflicto con la dirigencia ni con el cuerpo técnico. “Sí, fue una decisión mía, por factores que ya venían de tiempo atrás”, afirmó, aunque evitó entrar en mayores detalles sobre las razones específicas.

Publicidad

Publicidad

Pese al abrupto finiquito de su contrato, Faerrón había asegurado que su relación con Jafet Soto terminó en muy buenos términos: “Todo quedó de la mejor manera. Estoy agradecido con el club y con Jafet por la oportunidad, y siempre voy a desearles lo mejor”, declaró entonces el defensor, ahora contradecido en sus palabras por el furioso descargo de su ex técnico.

ver también Lejos de Costa Rica: Fernán Faerron confirma la noticia que cambia su futuro tras la salida de Herediano

Mientras tanto, el futuro de Fernán Faerrón sigue siendo una incógnita. A más de un mes de su salida de Herediano, aún no ha firmado con otro club, y el equipo que decida incorporarlo deberá esperar hasta la próxima ventana de fichajes para poder inscribirlo.