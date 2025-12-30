Saprissa pierde una figura: Gerald Taylor ya conoce su castigo por la brutal patada a Creichel Pérez en la final del Apertura 2025

Este martes 30 de diciembre, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, en concordancia con las disposiciones del reglamento de la Unafut, dio a conocer las sanciones correspondientes al partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025, aquel que puso punto final a la larga sequía de títulos nacionales que arrastraba Liga Deportiva Alajuelense.

En términos económicos, los manudos fueron quienes recibieron el golpe más fuerte: deberán pagar un total de ₡3.756.250 en multas, además de quedar advertidos con posibles reducciones de aforo para futuros compromisos como local.

Gerald Taylor paga las consecuencias

Sin embargo, el Deportivo Saprissa —subcampeón del certamen— tampoco salió ileso. Gerald Taylor, expulsado en los minutos finales del compromiso tras una brutal e innecesaria entrada contra Creichel Pérez, ya conoce su castigo y no podrá estar disponible para el arranque del Clausura 2026.

“Sancionar al jugador Gerald Gisjiel Taylor Dosman con dos partidos de suspensión y una multa de ₡250,000.00, de conformidad con el artículo 37 inciso 3), al ser la primera vez en la temporada que es responsable de juego brusco grave”, determinó el Tribunal en su resolución.

El patadón de Gerald Taylor contra la humanidad de Creichel Pérez (X).

Aunque varios aficionados de Alajuelense esperaban una sanción aún más severa por la violencia de la patada, la ausencia del lateral derecho en las primeras dos jornadas del próximo torneo representa igualmente un problema considerable para Vladimir Quesada.

Multa adicional para el Monstruo

Y la sanción a Taylor no fue la única medida contra el club tibaseño. El Tribunal también resolvió: “Sancionar al club con una multa de ₡375,000.00 al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido, de conformidad con el artículo 41 inciso primero”.

De esta manera, Saprissa iniciará el camino hacia el Clausura 2026 con una baja sensible en la zona defensiva y un llamado de atención disciplinario desde la cúpula del fútbol nacional.