Europa aún lo espera: Kevin Jiménez confirma el futuro de Fernán Faerron luego de firmar con Cartaginés

Cartaginés sorprendió al mercado al fichar a Fernán Faerron, pero su estadía en Costa Rica será corta: Kevin Jiménez confirmó que el defensor planea retomar su aventura como legionario.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Fernán Faerron firmó con Cartaginés.
© IA / X.Fernán Faerron firmó con Cartaginés.

Este lunes, el Club Sport Cartaginés sacudió al mercado de fichajes de Costa Rica al anunciar a Fernán Faerron como su último refuerzo para pelear en lo más alto del Torneo Clausura 2026.

El zaguero de 25 años, que se encontraba sin equipo desde su salida de Club Sport Herediano a principios de temporada, estuvo muy cerca de continuar su carrera en Europa, pero finalmente seguirá jugando en la Liga Promérica por otros seis meses.

Europa sigue en el horizonte

El periodista Kevin Jiménez, que este mismo lunes por la mañana había asegurado que Faerron jugaría en la segunda división de España, confirmó tras la oficialización del fichaje que el paso del defensor por Costa Rica será breve.

Su representante menciona que está cerrado en España y que el paso es por 6 meses”, explicó el especialista en fichajes a través de sus redes sociales, agregando próximo destino de Faerron estaría entre tres equipos del ascenso español: Málaga CF, UD Almería o Córdoba CF.

Actualmente, Almería es el mejor posicionado de los tres, ubicado en el cuarto lugar de la tabla con 39 puntos, mientras que Málaga y Córdoba, ambos con 38 unidades, le pisan los talones en la lucha por el ascenso.

Objetivo claro en Cartago

De esta manera, queda confirmado que Faerron irá en busca de dar el golpe con el Cartaginés de Amarini Villatoro, equipo que arrancó a paso firme en el Clausura 2026 y que apuesta fuerte por el defensor para sostenerse en la pelea por el título.

Inmediatamente después, el internacional con la Selección de Costa Rica retomará su camino como legionario en el Viejo Continente. Será su tercera experiencia europea, tras haber jugado en el HamKam de Noruega y luego en el Vorskla Poltava, donde un paso breve y frustrado, marcado por la guerra con Rusia, lo obligó a regresar anticipadamente a Costa Rica.

