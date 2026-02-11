El Deportivo Saprissa supo aprovechar el rival que le tocó en el Torneo de Copa y tiene prácticamente asegurada su clasificación a las semifinales. Con la eliminación de Alajuelense y Herediano, el Monstruo se perfila como un gran candidato a quedarse con el título.

Después del 6-0 que consiguió en La Cueva en la ida ante Carmelita, Hernán Medford tomó una drástica decisión con uno de los futbolistas que había bajado de la convocatoria en el último partido frente a San Carlos.

Hernán Medford vuelve a utilizar a Marvin Loría fuera de La Cueva

El técnico de Saprissa volvió a poner a Marvin Loría en la alineación titular. Mientras recibe los silbidos de toda la afición morada, el extremo derecho nuevamente forma parte del equipo inicial para la revancha contra el conjunto de Alajuela.

Sorprende esta determinación del Pelícano teniendo en cuenta que Loría ni siquiera fue convocado para el pasado juego en La Cueva. Probablemente, el entrenador aprovechó que el Monstruo no jugará ante su afición. Por este motivo, el jugador no tendrá una reprobación generalizada.

Para este encuentro de vuelta, Medford también aprovechó para darle rodaje a futbolistas que habitualmente están en el banco de suplentes: Isaac Alfaro; Jorkaeff Azofeifa, Daniel Espinoza, Alberth Barahona, Ricardo Blanco; Matías Elizondo, Gerson Torres, Jefferson Brenes; Derek Woodly, Ariel Rodríguez y Marvin Loría.

Sorprende la alineación también de Jefferson Brenes, quien este miércoles, tristemente, anunció el fallecimiento de su hermano Oscar. Una decisión que, sin dudas, la afición morada sabrá reconocer.

