Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

¿Dereck Moncada deja Colombia? Tres clubes de poderosa liga tienen al ex Olimpia en carpeta

El delantero hondureño está destacando en Colombia y el mundo del fútbol ya tiene puestos los ojos en él por sus características.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Dereck Moncada tiene maravillado al fútbol de Colombia y ya comienzan a surgir rumores.
Dereck Moncada tiene maravillado al fútbol de Colombia y ya comienzan a surgir rumores.

Dereck Moncada podría salir del fútbol de Colombia más pronto de lo que se cree y es que su velocidad, habilidad y potencia lo ponen como uno de los delanteros con características por encima del común denominador.

Fútbol Centroamérica conoció que el ex jugador de Olimpia ya despertó el interés de tres equipos de la primera división de Brasil, mismos que incluso ya lo tienen en sus bases de datos.

“Acuerdo finalizado”: anuncian la noticia que todos esperaban en Honduras tras la llegada de Francis Hernández

ver también

“Acuerdo finalizado”: anuncian la noticia que todos esperaban en Honduras tras la llegada de Francis Hernández

La fuente aseguró que se trata de un agente de primer nivel lo está buscando, al ser un jugador que se adecúa al biotipo del fútbol moderno, siendo similar al de los ecuatorianos y colombianos.

Es decir, Dereck Moncada es un perfil que encaja con la media y con una edad adecuada para continuar su desarrollo en un fútbol de mayor exigencia.

Francis Hernández sacude la selección de Honduras con lo que confirma de Edrick Menjívar y Andy Najar: “Tiren del carro”

ver también

Francis Hernández sacude la selección de Honduras con lo que confirma de Edrick Menjívar y Andy Najar: “Tiren del carro”

El caso de Moncada podría ser comparado con el de Kadir Barría, panameño de 18 años que brilla en el Botafogo de Brasil.

Publicidad

Precio de Dereck Moncada

Dereck Moncada está brillando en el Internacional de Bogotá y de acuerdo con el portal Transfermarkt su precio está tasado en 400 mil euros, es decir, hasta tres veces más de su costo cuando estaba en Olimpia.

El hondureño ya ha anotado cuatro goles en cuatro partidos disputados en la primera división de Colombia, con doblete incluido ante el Medellín.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Anuncian la noticia que todos esperaban en Honduras tras la llegada de Francis Hernández
Honduras

Anuncian la noticia que todos esperaban en Honduras tras la llegada de Francis Hernández

Francis Hernández sacude la selección de Honduras con lo que confirma de Edrick Menjívar y Andy Najar
Honduras

Francis Hernández sacude la selección de Honduras con lo que confirma de Edrick Menjívar y Andy Najar

Francis Hernández envía contundente mensaje sobre si Keyrol Figueroa jugará con Honduras y pone de ejemplo a Lamine Yamal
Honduras

Francis Hernández envía contundente mensaje sobre si Keyrol Figueroa jugará con Honduras y pone de ejemplo a Lamine Yamal

Mariano Torres le responde al padre de Rachid Chirino
Deportivo Saprissa

Mariano Torres le responde al padre de Rachid Chirino

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo