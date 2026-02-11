¿Dereck Moncada deja Colombia? Tres clubes de poderosa liga tienen al ex Olimpia en carpeta

Dereck Moncada podría salir del fútbol de Colombia más pronto de lo que se cree y es que su velocidad, habilidad y potencia lo ponen como uno de los delanteros con características por encima del común denominador.

Fútbol Centroamérica conoció que el ex jugador de Olimpia ya despertó el interés de tres equipos de la primera división de Brasil, mismos que incluso ya lo tienen en sus bases de datos.

La fuente aseguró que se trata de un agente de primer nivel lo está buscando, al ser un jugador que se adecúa al biotipo del fútbol moderno, siendo similar al de los ecuatorianos y colombianos.

Es decir, Dereck Moncada es un perfil que encaja con la media y con una edad adecuada para continuar su desarrollo en un fútbol de mayor exigencia.

El caso de Moncada podría ser comparado con el de Kadir Barría, panameño de 18 años que brilla en el Botafogo de Brasil.

Precio de Dereck Moncada

Dereck Moncada está brillando en el Internacional de Bogotá y de acuerdo con el portal Transfermarkt su precio está tasado en 400 mil euros, es decir, hasta tres veces más de su costo cuando estaba en Olimpia.

El hondureño ya ha anotado cuatro goles en cuatro partidos disputados en la primera división de Colombia, con doblete incluido ante el Medellín.

