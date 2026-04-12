Herediano no puede confiarse: Hernán Medford recibe la noticia que beneficia a Saprissa en su lucha por alcanzar el liderato

La lucha por la cima del Torneo Clausura 2026 está al rojo vivo. Este domingo 12 de abril, a partir de las 3:00 p.m. (hora de Costa Rica), el Deportivo Saprissa saltará al césped de La Cueva para recibir al Municipal Liberia. Para el equipo dirigido por Hernán Medford, la única opción es la victoria si quieren seguir soñando con finalizar la fase regular en el primer puesto.

El Club Sport Herediano, al mando de José Giacone, lidera el certamen con 31 unidades en 15 presentaciones y es el gran candidato para amarrar ese codiciado boleto a una eventual Gran Final. Por su parte, el Monstruo es el escolta inmediato con 27 puntos y un partido menos.

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Si Saprissa hace valer su localía hoy, cerrará la jornada respirándole en la nuca a los florenses, a solo un punto de distancia. Y el peso de la historia indica que los tres puntos se quedarán en Tibás.

Saprissa lleva más de 15 años sin derrotas ante Liberai (Deportivo Saprissa).

El dato que favorece a Hernán Medford

El historial reciente marca una paternidad absoluta del Monstruo sobre el conjunto pampero. Tanto es así que, para encontrar la última vez que Liberia logró derrotar a Saprissa en un partido oficial, hay que viajar casi 17 años en el tiempo.

Fue el 4 de octubre de 2009, cuando el equipo aurinegro (entonces llamado Liberia Mía y que venía de ser campeón nacional) se impuso 1-0 en el Torneo de Invierno. Desde aquel día, Liberia jamás ha podido doblegar a la “S” en duelos de Primera División o Copa, una sequía que también estuvo marcada por los años que el club guanacasteco pasó en la Liga de Ascenso.

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Vale hacer una pequeña salvedad: la escuadra liberiana sí sabe lo que es celebrar ante Saprissa recientemente, pero fue en un contexto no oficial. El pasado 19 de julio de 2025, derrotaron a los morados 3-1 en un choque amistoso de pretemporada disputado en el Centro Deportivo “Beto” Fernández. Sin embargo, a la hora de jugar por los puntos, la balanza sigue inclinada abrumadoramente hacia el lado tibaseño.

En síntesis

Saprissa (27 pts) recibe a Liberia con la obligación de ganar para quedar a solo un punto del líder Herediano (31 pts).

Liberia no vence a Saprissa en un partido oficial de Primera División desde el 4 de octubre de 2009 (1-0 a favor del entonces Liberia Mía).

El único triunfo reciente de los pamperos sobre los morados fue un 3-1, pero ocurrió en un fogueo amistoso de pretemporada en julio de 2025.