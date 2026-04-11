Saprissa vs. Liberia: a qué hora y dónde ver el partido que puede complicar a Alajuelense en el Clausura 2026

La jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica continúa este domingo con un duelo clave en la parte alta de la tabla: Deportivo Saprissa recibe a Liberia con la obligación de ganar para no perderle pisada al líder Herediano.

El encuentro también puede tener impacto indirecto en la pelea por la clasificación a semifinales. En caso de una derrota morada y un triunfo de Liberia, el panorama se complicaría aún más para Alajuelense, que pelea por meterse entre los cuatro primeros en este tramo final del campeonato.

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Encima, este duelo tiene el condimento extra de que es la reedición de las recientes semifinales del Torneo de Copa que jugaron hace unas semanas y que terminó en victoria para los de Hernán Medford.

A qué hora y dónde juegan Saprissa vs. Liberia

Saprissa y Liberia se enfrentarán este domingo en el Estadio Ricardo Saprissa, en San José, por la jornada 15 del Clausura 2026.

Hora: 4:00 p.m. de Costa Rica

Dónde ver Saprissa vs. Liberia

El partido entre Saprissa y Liberia se podrá ver EN VIVO en Costa Rica a través de FUTV.

Hernán Medford sueña con darle la 41 a Saprissa. (Instagram)

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Cómo llega Saprissa

Saprissa llega a este compromiso como uno de los protagonistas del Clausura 2026, ubicado en la parte alta de la tabla y en plena lucha por el liderato con Herediano.

El equipo morado sabe que no tiene margen para dejar puntos en el camino si quiere mantenerse en la pelea por el primer lugar, por lo que buscará hacerse fuerte en casa en un duelo que puede ser determinante.

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Los partidos que le quedan a Saprissa

vs. Liberia (L) – Sábado 11 de abril a las 3:00 pm

vs. Alajuelense (V) – Domingo 19 de abril a las 5:00 pm

vs. Guadalupe (L) – Miércoles 22 de abril a las 8:30 pm

vs. Puntarenas (V) – Domingo 26 de abril a las 3:00 pm

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Cómo llega Liberia

Liberia, por su parte, atraviesa un buen momento en el torneo y se mantiene en zona de clasificación a semifinales, lo que le permite encarar este partido con confianza.

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El equipo sabe que un resultado positivo ante Saprissa no solo reforzaría su posición en el top 4, sino que también podría marcar diferencias importantes en la recta final del campeonato.

Los partidos que le quedan a Liberia

vs. Saprissa (V) – Domingo 11 de abril a las 3:00 pm

vs. Cartaginés (L) – Viernes 17 de abril a las 8:00 pm

vs. Sporting (V) – Martes 21 de abril a las 6:00 pm

vs. Alajuelense (L) – Domingo 26 de abril a las 3:00 pm

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