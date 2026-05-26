Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

No es Olancho FC: el inesperado club que ficharía a Jerry Bengtson tras su baja de Olimpia

El histórico delantero hondureño tendrá un nuevo club de cara a la próxima temporada, luego que Olimpia tomara la decisión de no contar con él.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Jerry Bengtson tendrá un nuevo club en la Liga Nacional de Honduras. Foto: Grupo Opsa.
Jerry Bengtson tendrá un nuevo club en la Liga Nacional de Honduras. Foto: Grupo Opsa.

A sus 39 años de edad, Jerry Bengtson planea mantenerse en carrera en la Liga Nacional de Honduras tras haber sido dado de baja de Olimpia; club en el que dejó huella al convertirse en el máximo goleador del balompié catracho.

Durante las últimas semanas apareció el nombre del Olancho FC como su posible destino. Los Potros que preside Samuel García le presentaron una propuesta formal al delantero que sigue analizando cuál será su próximo equipo.

Decisión tomada: Motagua hace oficial la noticia sobre el futuro de Giancarlo Sacaza y así lo anunció

ver también

Decisión tomada: Motagua hace oficial la noticia sobre el futuro de Giancarlo Sacaza y así lo anunció

Sin embargo, el cuadro olanchano no sería el único club interesado en hacerse de los servicios de Bengtson y en el panorama aparece el nombre de un equipo de los denominados grandes.

Marathón interesado en Bengtson

Se trata del Marathón, actual subcampeón de Honduras, que está ampliamente interesado en sumar la experiencia goleadora de Bengtson para luchar en el campeonato local y la Copa Centroamericana, según adelanta diario Diez.

Bengtson podría sumarse al ataque del Monstruo Verde ante la posible baja de Rubilio Castillo, quien tendrá que someterse a una cirugía de rodilla y también de su tibia.

Un 9 y dos extremos para Motagua: los fichajes que Javier López quiere para la Copa Centroamericana

ver también

Un 9 y dos extremos para Motagua: los fichajes que Javier López quiere para la Copa Centroamericana

Esa operación a la que será sometido Rubilio Castillo, lo dejará por al menos dos meses de baja, razón suficiente para el club busque reforzarse y Jerry Bengtson aparece como una opción.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El doble drama de Rubilio Castillo que sacude al fútbol de Honduras tras lo ocurrido contra Motagua
Honduras

El doble drama de Rubilio Castillo que sacude al fútbol de Honduras tras lo ocurrido contra Motagua

Chelito Martínez y Farioli en vilo: las figuras que serían baja en Marathón tras fracaso en la final
Honduras

Chelito Martínez y Farioli en vilo: las figuras que serían baja en Marathón tras fracaso en la final

Javier López deja contundente mensaje a los que no creyeron en Motagua
Honduras

Javier López deja contundente mensaje a los que no creyeron en Motagua

Motagua vence a Marathón en penales y se corona campeón del Clausura 2026
Honduras

Motagua vence a Marathón en penales y se corona campeón del Clausura 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo