No es Olancho FC: el inesperado club que ficharía a Jerry Bengtson tras su baja de Olimpia

El histórico delantero hondureño tendrá un nuevo club de cara a la próxima temporada, luego que Olimpia tomara la decisión de no contar con él.

A sus 39 años de edad, Jerry Bengtson planea mantenerse en carrera en la Liga Nacional de Honduras tras haber sido dado de baja de Olimpia; club en el que dejó huella al convertirse en el máximo goleador del balompié catracho.

Durante las últimas semanas apareció el nombre del Olancho FC como su posible destino. Los Potros que preside Samuel García le presentaron una propuesta formal al delantero que sigue analizando cuál será su próximo equipo.

ver también Decisión tomada: Motagua hace oficial la noticia sobre el futuro de Giancarlo Sacaza y así lo anunció

Sin embargo, el cuadro olanchano no sería el único club interesado en hacerse de los servicios de Bengtson y en el panorama aparece el nombre de un equipo de los denominados grandes.

Marathón interesado en Bengtson

Se trata del Marathón, actual subcampeón de Honduras, que está ampliamente interesado en sumar la experiencia goleadora de Bengtson para luchar en el campeonato local y la Copa Centroamericana, según adelanta diario Diez.

Bengtson podría sumarse al ataque del Monstruo Verde ante la posible baja de Rubilio Castillo, quien tendrá que someterse a una cirugía de rodilla y también de su tibia.

ver también Un 9 y dos extremos para Motagua: los fichajes que Javier López quiere para la Copa Centroamericana

Esa operación a la que será sometido Rubilio Castillo, lo dejará por al menos dos meses de baja, razón suficiente para el club busque reforzarse y Jerry Bengtson aparece como una opción.

Publicidad