“No les gustaría”: Machillo Ramírez habla tras la victoria de Alajuelense y le deja un dardo a Saprissa antes del clásico

Este sábado, la Liga Deportiva Alajuelense logró una importante victoria por 2-0 contra Sporting que lo deja en puestos de clasificación. Si bien puede bajar a la quinta posición este mismo domingo, le achica el margen de error a los equipos de arriba antes del Clásico Nacional.

Luego del triunfo en Puente de Piedra, en conferencia de prensa, Machillo Ramírez habló sobre la posibilidad de que la Liga se meta en las semifinales y le tiró la presión al Deportivo Saprissa a una semana del partido en La Cueva.

“Si logramos clasificar sé que a muchos no les gustaría tenernos en un mano a mano, nosotros tenemos buen bloque defensivo y velocidad en ataque. Partidos como el que hicimos en Los Ángeles nos motivan para lo que viene“, declaró el técnico manudo.

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Machillo Ramírez le tira toda la presión a Saprissa antes del clásico

Además, hizo alusión a que los equipos de arriba son los que tienen la obligación de ganar. Por eso, comentó que Alajuelense llega sin presión al partido contra Saprissa: “Vamos a llegar sin presión, la presión la van a tener otros que han estado arriba durante el campeonato“.

De cara al partido decisivo en La Cueva, el técnico manudo explicó que la Liga tendrá mucho más tiempo de descanso que Saprissa, debido a que tiene que jugar entre semana la final del Torneo de Copa.

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“Trabajar, tener el espacio que tal vez no hemos tenido y es importante para Saprissa jugar, va a depender del resultado. Si logramos ganar dirán que es por el descanso y si es por Saprissa dirán que por la continuidad. Vamos a esperar al domingo, a ver qué se define“, anticipó el Machillo.