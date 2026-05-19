A Marcel Hernández le preguntaron si Mariano Torres es mejor que él y su respuesta no caerá bien en Saprissa

La tensión entre Marcel Hernández y Mariano Torres sigue sobre la mesa tras la final del Torneo Clausura 2026.

La final del Clausura 2026, que terminó con Herediano levantando el título ante Saprissa, también dejó un capítulo aparte en la relación entre Marcel Hernández y Mariano Torres.

Durante el tradicional pasillo de saludos entre ambos equipos, Mariano Torres evidenció la fría relación que mantiene con el delantero cubano al evitar saludarlo frente a las cámaras.

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¿Mariano Torres es mejor que Marcel Hernández?

En el programa 120 Minutos se debatió sobre quién era mejor futbolista entre Mariano Torres y Marcel Hernández, una comparación que generó la respuesta directa del delantero cubano.

Marcel no dudó en marcar distancia y aseguró: “No hay un jugador más completo que yo”, dejando claro que se considera por encima de Mariano Torres en el plano futbolístico.

Más allá de esa situación, Marcel Hernández habló también en el campo y terminó siendo una de las grandes figuras de la final, ya que anotó el gol que le dio el campeonato a Herediano y además cerró el torneo como máximo goleador con 12 anotaciones.

El origen de la tensión entre Marcel Hernández y Mariano Torres

La rivalidad entre Marcel Hernández y Mariano Torres tiene antecedentes desde enero de 2022, cuando el delantero cubano, entonces jugador de Cartaginés, denunció públicamente que el volante saprissista le habría dirigido insultos xenofóbicos tras un partido.

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Aunque el club brumoso solicitó una investigación formal, el caso terminó sin avanzar por falta de pruebas concretas.

Datos claves

En el programa 120 Minutos se abrió el debate sobre quién es mejor futbolista entre Mariano Torres y Marcel Hernández .

se abrió el debate sobre quién es mejor futbolista entre . Marcel Hernández respondió de manera contundente y aseguró: “ No hay un jugador más completo que yo ”.

y aseguró: “ ”. Marcel Hernández respondió de manera contundente y aseguró: “No hay un jugador más completo que yo”.