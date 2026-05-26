Un 9 y dos extremos para Motagua: los fichajes que Javier López quiere para la Copa Centroamericana

El Ciclón Azul tiene como objetivo pelear por todos los títulos en la siguiente temporada y su DT confirmó los refuerzos que buscarán.

Hace apenas unos días Motagua levantó la copa 20 en su historia de Liga Nacional; sin embargo, desde el Ciclón Azul son conscientes que deben trabajar en la preparación del segundo semestre de 2026 en el que tendrán Supercopa, Copa Centroamericana y por supuesto el torneo local.

Ante ese escenario, el entrenador de Motagua Javier López confirmó a Deportes TVC los refuerzos que buscará de cara a las competencias que se vienen y con el objetivo de competir en cada una de ellas.

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El estratega español confirmó que serán entre tres o cuatros los fichajes que llegarán a Motagua y hasta precisó que habrán cambios en el cuerpo técnico, con el objetivo de enriquecer el trabajo desde el banquillo.

“Van a haber cambios en el cuerpo técnico; más que cambios, perfeccionar ese cuerpo técnico, enriquecer el cuerpo técnico. Va a haber cambios también y enriquecimiento en la plantilla. Algunos jugadores tendrán que salir, otros tendrán que llegar. Algunos de los que terminan renovarán, otros no. Esto es ley de mercado, pero bueno, la idea es que mantengamos tanto el cuerpo técnico como la plantilla, la estructura principal y luego, a nivel de plantilla, que podamos hacer a lo mejor un refuerzo importante por línea”, aseguró López.

Buscan refuerzo línea por línea

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El estratega español aseguró que tienen la idea de sumar un defensor, un mediocampista, otro extremo debido a la lesión de Romario Da Silva y un delantero con características diferentes a los que ya tiene.

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“Estamos hablando de un jugador por línea: un jugador para la línea defensiva, un jugador para la línea de mediocampo, con unas características muy concretas. Como tú muy bien comentas, la lesión de Romario trastocó los planes. Es una lesión que va a implicar bastante tiempo de recuperación y, bueno, ahí ya es una idea clara que por esa zona necesitaremos un refuerzo. Y también en la zona de arriba, bueno, pues tenemos jugadores, tres grandes delanteros con unas características muy parecidas, y estamos buscando algún delantero diferente, que nos dé algunas soluciones también diferentes ante cierto tipo de partidos que se nos quedan un poco, por ejemplo, el del otro día“, aseguró López.

López salió con destino a España, donde visitará a su familia para dentro de tres semanas encarar la pretemporada, según explicó.