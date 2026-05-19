Concacaf no perdona y expone a Saprissa tras perder la final con Herediano

Saprissa sigue pagando las consecuencias luego de perder la final ante Herediano en el Torneo Clausura 2026.

Deportivo Saprissa volvió a sufrir un golpe duro en el Clausura 2026 tras perder la final de Segunda Fase ante Herediano, resultado que dejó al equipo sin la posibilidad de alcanzar su esperado título 41.

La caída morada no pasó desapercibida y desde Concacaf también reaccionaron, exponiendo el momento complicado que atraviesa el club.

Con este nuevo tropiezo, el Deportivo Saprissa llegó a dos años sin conquistar un campeonato nacional, una sequía poco común para una institución acostumbrada a competir siempre por los títulos y a estar en los primeros planos del fútbol costarricense.

ver también El fracaso dejó expuesto el problema de Saprissa con sus figuras y Roberto Artavia ya avisó: “Se intervendrá la planilla”

El ranking de Concacaf deja mal parado a Saprissa

Además del golpe por perder la final ante Herediano, Saprissa también quedó expuesto en el más reciente ranking de clubes de Concacaf.

El conjunto de Saprissa apareció en la posición 45 de Centroamérica, ubicándose por debajo de Alajuelense, que ocupa el puesto 39, y de Herediano, que escaló hasta la casilla 41 tras conquistar el Clausura 2026.

Ranking de Concacaf deja mal parado a Saprissa – Concacaf

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¿Qué se toman en cuenta en este Ranking?

Recordemos que este ranking de clubes de Concacaf evalúa el rendimiento y la regularidad de los equipos de la región tomando en cuenta sus resultados tanto a nivel local como internacional. La clasificación se actualiza constantemente según el desempeño de cada club en distintas competiciones oficiales.

Toma en cuenta:

Partidos de Liga de Campeones Concacaf (CCL)

Copas regionales de Concacaf

Ligas profesionales domésticas de primera división

Copas domésticas que clasifican a torneos de Concacaf

Copa Mundial de Clubes de la FIFA

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El ranking se basa en el sistema Elo, que actualiza los puntos de los equipos después de cada partido. Para esto se compara el resultado final con el resultado esperado, tomando en cuenta si gana el local, si hay empate o si gana el visitante.

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Datos claves

Saprissa cayó hasta la posición 45 del ranking de clubes de Concacaf tras perder la final del Clausura 2026.

tras perder la final del Clausura 2026. El cuadro morado quedó por debajo de Alajuelense (39) y Herediano (41) en la clasificación centroamericana.

en la clasificación centroamericana. Herediano logró escalar posiciones en el ranking luego de conquistar el título del Clausura 2026.