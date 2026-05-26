La Liga Deportiva Alajuelense vive días agitados. En medio del mercado de fichajes, mientras su flamante DT Ismael Rescalvo intenta armar la planilla para el Apertura 2026 con fichajes caídos y refuerzos sorpresa, ahora se sumó otra preocupación por el nuevo caso de indisciplina en el que estaría involucrado Alejandro Bran.

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El caso de Alejandro Bran: indisciplina, disparos y su futuro en el fútbol

El mediocampista de 26 años, Alejandro Bran, se encuentra en el centro de una grave polémica extradeportiva tras conocerse que su vehículo habría sido atacado a balazos a las afueras de un local en San Pedro, Montes de Oca. Este violento incidente, ocurrido durante la madrugada de un lunes, encendió rápidamente las alarmas tanto en su club, la Liga Deportiva Alajuelense, como en las autoridades de seguridad locales. El suceso agrava la situación del jugador, quien ya acarreaba recientes antecedentes por problemas de conducta.

Toda esta controversia ha puesto en jaque la carrera inmediata del futbolista, especialmente su continuidad en la Selección Nacional de Costa Rica. Tras un altercado previo que requirió la intervención policial en su condominio el pasado mes de marzo, la dirigencia y el cuerpo técnico nacional ya le habían advertido sobre la importancia de mantener un comportamiento intachable. Ahora, este nuevo acontecimiento amenaza directamente su participación en los próximos compromisos internacionales.

Alejandro Bran, otra vez en el centro de las tormentas.

Alajuelense inicia investigación tras el ataque al vehículo

Ante la rápida circulación en redes sociales de fotografías que mostraban un Toyota Fortuner blanco perforado por impactos de bala, la Liga Deportiva Alajuelense tomó la medida de iniciar una investigación interna de oficio. De acuerdo con los reportes, testigos afirman que el jugador se encontraba presuntamente acompañado por otros dos futbolistas a las afueras de un restaurante cuando ocurrió la agresión. La directiva rojinegra busca esclarecer la implicación de su mediocampista en el suceso, mientras la afición expresa su fuerte descontento debido a que Bran ya había sido sancionado por el club meses atrás tras otra indisciplina.

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La policía halla 9 casquillos en la escena del incidente

Las autoridades de la Fuerza Pública confirmaron el hallazgo de nueve casquillos de bala calibre 9 mm en el sitio de los hechos, tras recibir el reporte de una gresca entre dos grupos en un centro nocturno de San Pedro. El comandante a cargo detalló que, aunque los registros de propiedad confirman que las características del vehículo coinciden con el que está a nombre del futbolista, cuando las unidades policiales llegaron a la escena el automóvil ya había sido retirado. Además, no lograron ubicar a ningún ofendido ni recibieron denuncias formales en el lugar.

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Así quedó la camioneta que pertenece a Alejandro Bran.

Peligra la convocatoria de Bran a la Selección de Costa Rica

Este violento episodio extradeportivo podría costarle a Alejandro Bran su lugar en la Selección de Costa Rica para la inminente fecha FIFA, donde disputarían amistosos contra Colombia e Inglaterra. Según reportes periodísticos, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y el director técnico Fernando “Bocha” Batista están evaluando minuciosamente la situación para decidir si separan al jugador de la concentración. Batista ya había excluido a Bran de una convocatoria en marzo por su incidente vecinal, dejando muy en claro que la conducta ejemplar fuera del terreno de juego es un requisito innegociable para vestir la camiseta de La Sele.

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Alajuelense sufre duros reveses en el mercado de fichajes

Por otro lado, Alajuelense se encuentra en una situación muy complicada para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada, sumando múltiples frustraciones en el actual mercado de pases. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo no pudo concretar la llegada de sus opciones prioritarias: Julio Cascante quedó descartado por sus altas pretensiones económicas tras su paso por la MLS, y Fernán Faerron declinó la oferta para priorizar su carrera en la Segunda División de España. Ante este escenario, la directiva rojinegra intentó fichar al zaguero Yeison Molina, pero el Municipal Liberia se mantuvo firme y rechazó tres ofertas formales de la Liga, dejando al club con la urgencia de seguir buscando opciones para solucionar su debilidad defensiva.

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El fichaje de Julio Cascante se cayó por su salario.

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Christian Reyes se perfila como la nueva opción rojinegra

Tras agotar sin éxito sus planes principales (Molina, Cascante y Faerron), la urgencia de Alajuelense por fichar a un central de jerarquía ha obligado a la gerencia deportiva a buscar nuevas alternativas, especialmente ante las graves lesiones de Santiago Van der Putten y Guillermo Villalobos. El nuevo nombre que ha surgido con fuerza es el de Christian Reyes, un experimentado defensor de 30 años que actualmente milita en el Municipal Liberia y que cuenta con un pasado muy exitoso en el Club Sport Herediano, donde conquistó cuatro títulos. Aunque inicialmente no era la opción predilecta del gerente deportivo Carlos Vela, el gran nivel que Reyes ha mostrado tras su resurgimiento en Liberia lo posiciona hoy como la carta más viable para blindar la defensa manuda.

En síntesis

9 casquillos de 9 mm hallaron junto al vehículo atacado del mediocampista Alejandro Bran.

hallaron junto al vehículo atacado del mediocampista Alejandro Bran. Amistosos contra Colombia e Inglaterra peligran para Bran tras evaluación del DT Fernando Batista.

peligran para Bran tras evaluación del DT Fernando Batista. Christian Reyes de 30 años perfila como refuerzo de Alajuelense tras tres fichajes caídos.

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