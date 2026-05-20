“Se llevó sus pertenencias”: la oferta de Saprissa que desató el enojo de Ariel Rodríguez

Ariel Rodríguez es uno de los temas pendientes a resolver en Saprissa, pero todo ha dado un giro inesperado.

El frente entre Saprissa y Ariel Rodríguez ha abierto un nuevo capítulo, dejando esta vez al jugador como gran protagonista por una oferta que le llegó desde la zona dirigencial.

Anteriormente, todo indicaba que los caminos del conjunto morado y Ariel iban a seguir ligados; incluso, se llegó a hablar de que la renovación iba a ser por un año, pero esto ha cambiado de forma radical.

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El acuerdo se habría caído ya que Saprissa modificó las nuevas condiciones contractuales y ahora solo le ofrecerían seis meses para seguir en el club, incluyendo una rebaja salarial.

La reacción de Ariel Rodríguez ante la nueva oferta de Saprissa

El jugador, con sus razones, se ha molestado y ha tomado sus propias medidas, las cuales sorprenderán mucho a la afición morada que espera que siga ligado al plantel que comanda Hernán Medford.

Jason Arce, periodista tico, ha informado que Ariel se llevó sus pertenencias del club. Una clara decisión que puede indicar el camino que estaría eligiendo el jugador de no volver.

Todo cambió para Ariel Rodríguez (Foto: X)

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El delantero ha sido una pieza clave en distintos momentos del equipo, aportando goles y experiencia en instancias decisivas. Su posible salida obligaría al club a salir al mercado en busca de un reemplazo inmediato.

De momento no hay renovación y las próximas horas serán claves en el estira y afloja para ver si Rodríguez se queda o se va definitivamente.

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En resumen

Saprissa cambió las condiciones de renovación de Ariel Rodríguez, ofreciéndole solo seis meses de contrato y una reducción de salario.

Descontento con la nueva propuesta, el delantero retiró sus pertenencias del club, lo que sugiere una posible e inminente salida.

Las próximas horas serán definitivas para el futuro del atacante; si se marcha, el equipo se verá obligado a buscar un reemplazo en el mercado.