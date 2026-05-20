Pese a que en Saprissa lo ven como una pieza primordial, esta figura está analizando ofertas en el exterior y amenaza con irse de Tibás.

La reestructuración en Deportivo Saprissa no solo pasa por jugadores. En Tibás también empiezan a encenderse las alarmas en el cuerpo técnico, donde una de las piezas que parecía fija hoy se convirtió en una incógnita que preocupa a todos.

Se trata de Marcelo Tulbovitz, quien finalizó su contrato con el club y, contra todo pronóstico, todavía no ha definido su continuidad. Lo que parecía una renovación segura hoy está en pausa y con señales que generan inquietud.

El propio Saprissa lo confirmó mediante un comunicado donde dejó en claro que, pese a la intención de mantenerlo, no hay acuerdo cerrado. El detalle que encendió las alarmas está en la postura del uruguayo.

La postura de Marcelo Tulbovitz

“Tras las conversaciones sostenidas, en un ambiente de respeto y profesionalismo, Marcelo comunicó al club su decisión de analizar íntegramente su futuro profesional, incluyendo posibles oportunidades y ofertas fuera del país”, señalaron desde la institución a Futboltikos.

Marcelo Tulbovitz tiene ofertas del exterior. (Foto: Teletica)

La frase es contundente. Tulbovitz no solo está evaluando quedarse o no, está mirando hacia afuera. Y eso, en medio de una reestructuración, no es una buena señal para el club.

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Su rol dentro del equipo no es menor. Llegó en agosto de 2025 para integrarse al cuerpo técnico liderado por Vladimir Quesada y logró sostenerse cuando Hernán Medford tomó el control del equipo, algo que habla de su importancia dentro del proyecto.

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De hecho, el propio Medford ya había manifestado públicamente su deseo de que continuara, valorando su trabajo y su impacto en la preparación física del plantel.

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Sin embargo, el escenario cambió. Las ofertas desde el exterior aparecen como un factor determinante y ponen en riesgo la continuidad de un profesional que se había ganado su lugar en el club.

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En Saprissa saben que no es fácil retener talento cuando llegan propuestas internacionales, pero también entienden que perder a Tulbovitz en este momento sería otro golpe en medio de una etapa de cambios profundos.

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