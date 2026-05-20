Jafet Soto le mostró la puerta: Herediano se despide de un referente del equipo

A Jafet Soto no le ha temblado el pulso a la hora de renovar su plantel de cara a una nueva campaña que viene para Herediano.

Tras ganar la copa 32 en su historia, las cosas en el Herediano han comenzado a tener un rumbo distinto para renovar un plantel que está con ganas de seguir ganando cosas importantes para su nutrido palmarés.

Jafet Soto ha puesto en marcha el plan de renovación y se han anunciado las renovaciones de Darryl Araya, Aarón Murillo y Eduardo Juárez hasta 2028.

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La noticia es buena, pero no todo llegó acompañado de alegría; también hay un punto de tristeza, y es que uno de sus grandes referentes se despide del club, tal y como informa el periodista Kevin Jiménez.

“Yeltsin Tejeda no seguirá en Herediano, la decisión está tomada”, es lo que informa Jiménez. El mediocentro de 34 años no entra en los planes del Team.

Era una de las bajas esperadas en Herediano

Tejeda ya no venía siendo tomado en cuenta y, por lo tanto, la determinación viene siendo lógica para lo que tiene planeado José Giacone para su esquema.

Yeltsin llegó al cuadro florense en enero de 2019. A lo largo de su paso por el club sumó 232 partidos oficiales, en los que conquistó cinco campeonatos nacionales y tres Supercopas.

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Pese a estos impresionantes registros, Tejeda asumió un rol secundario en el esquema del director técnico José Giacone durante el último semestre, llegando a disputar únicamente 24 minutos en todo el Clausura 2026.

Kevin Jiménez confirmó su salida de Herediano (Foto: X)