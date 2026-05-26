“No es fácil”: Alajuelense no logra resolver la situación de Alejandro Bran pese a anunciar su separación

El caso Alejandro Bran se complica más de lo esperado. Tras anunciar su salida, Alajuelense sigue atado por un conflicto contractual que impide cerrar el tema.

El nombre de Liga Deportiva Alajuelense volvió a instalarse en el centro de la escena, pero esta vez por una situación que va mucho más allá de lo futbolístico. El caso de Alejandro Bran escaló en cuestión de horas y dejó al club en una posición incómoda en plena reestructuración.

Todo comenzó con un hecho que sacudió al entorno rojinegro. El vehículo del mediocampista, un Toyota Fortuner blanco, apareció con impactos de bala tras un incidente ocurrido en la madrugada. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron un fuerte impacto mediático.

¿Qué pasó con Alejandro Bran?

Según el relato de Abraham Güix, comandante de la Fuerza Pública, el episodio se originó en las afueras de un centro nocturno en Montes de Oca. Hubo una gresca dentro del local, se pidió a varios grupos que se retiraran y, minutos después, se escucharon detonaciones que habrían impactado en un vehículo.

En medio de ese contexto, Alajuelense reaccionó con rapidez y publicó un comunicado que sorprendió a todos. El club anunció la salida de Bran y de Kenneth Vargas, asegurando que ambos dejaban de formar parte de la institución tras un análisis de la Junta Directiva.

El detalle que impide la salida inmediata de Alejandro Bran

Sin embargo, la historia está lejos de ser tan simple como parece. Cuando todo indicaba que la etapa de Bran en el club había terminado, apareció una versión que cambió por completo el escenario.

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El periodista Ferlin Fuentes reveló en el programa Teléfono Rojo que el futbolista sigue siendo jugador de Alajuelense. No hubo despido formal, sino una situación mucho más compleja desde lo contractual.

“Hay un tema contractual y no es fácil”, explicó, dejando en claro que el club todavía no logra resolver completamente la salida del mediocampista.

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Esto abre un escenario incómodo para la dirigencia. Por un lado, la decisión deportiva ya fue comunicada públicamente; por el otro, la realidad legal mantiene al jugador vinculado a la institución.

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La posibilidad de llegar a un acuerdo para concretar su salida está sobre la mesa, pero no será un proceso inmediato ni sencillo. Las negociaciones podrían extenderse más de lo esperado.

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Mientras tanto, el caso sigue generando ruido dentro y fuera del club. No solo por lo ocurrido fuera de la cancha, sino por la manera en que se gestionó la situación a nivel institucional.

Datos Claves

Vehículo de Alejandro Bran fue baleado tras un incidente nocturno en Montes de Oca .

fue baleado tras un incidente nocturno en . Alajuelense anunció en un comunicado oficial la salida de Alejandro Bran y Kenneth Vargas .

anunció en un comunicado oficial la salida de y . Alejandro Bran sigue vinculado contractualmente a Alajuelense y aún no existe un despido formal.

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