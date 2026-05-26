“Difícil retenerlo”: desde Saprissa reconocen que perderán a una de sus figuras en este mercado de fichajes

Mientras el mercado en Costa Rica recién comienza, desde Saprissa confirman que ya llegaron ofertas por uno de sus jugadores más destacados.

El mercado se mueve con fuerza en Deportivo Saprissa y en Tibás ya lo tienen claro: lo más difícil no será fichar, sino retener. Tras perder la final del Clausura 2026, el club entró en una etapa de análisis profundo donde cada decisión puede marcar el rumbo del próximo torneo.

Así se está moviendo Saprissa en el mercado

En medio de ese proceso, ya hubo movimientos importantes. La llegada de Andrey Soto por dos años, la renovación que firmó Ariel Rodríguez y el regreso de Samir Taylor tras su préstamo en Guadalupe FC marcan el inicio de la nueva estructura.

Pero así como entran nombres, otros salen. Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco no continuarán en el club, mientras que el joven Kenneth González fue cedido a Municipal Pérez Zeledón en busca de minutos.

Sin embargo, el verdadero foco está en lo que puede venir. Erick Lonnis fue claro al admitir que el club espera nuevas ofertas por jugadores importantes y que hay dos nombres que podrían salir en este mismo mercado.

¿Quién es la figura que podría irse?

Uno de ellos es Gerald Taylor, quien, pese a las críticas recientes por su expulsión en la final ante Club Sport Herediano, sigue siendo considerado una pieza clave dentro del plantel.

Gerald Taylor podría dejar Saprissa en este mercado. (Foto: Saprissa)

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El propio Lonnis lo reconoció sin rodeos. Hace seis meses ya existió una oferta desde el fútbol ecuatoriano, la cual fue rechazada por el club, pero el escenario podría cambiar si vuelven a aparecer propuestas.

“Es difícil retenerlo si se presentan opciones, pero vamos a hacer el esfuerzo”, aseguró, dejando en evidencia que la continuidad del defensor no está garantizada.

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El argumento deportivo es fuerte. En Saprissa consideran que jugadores como Taylor son escasos en el medio local, especialmente por su velocidad, potencia y versatilidad para jugar como lateral o central.

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Además, su perfil también lo mantiene en la órbita de la Selección de Costa Rica, lo que aumenta su valor en el mercado. El otro nombre que aparece en la lista es el de Rachid Chirino, aunque su situación es distinta y su salida parece más encaminada a una cesión para que recupere protagonismo.

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