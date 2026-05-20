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Herediano se arma fuerte: Jafet Soto asegura tres refuerzos importantes para el próximo torneo

Después de salir campeón, Herediano decidió seguir apostando a seguir en lo más alto y Jafet Soto se movió rápido en este mercado.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Jafet Soto sigue sumando buenas noticias.
© CRHoy.Jafet Soto sigue sumando buenas noticias.

El título del Clausura 2026 no fue el punto final para Club Sport Herediano, sino el punto de partida de un proyecto que quiere seguir marcando diferencia en el fútbol nacional. Tras superar a Deportivo Saprissa en la final, el Team no solo celebró su estrella número 32, sino que comenzó a moverse con rapidez para sostener la base del plantel.

En un fútbol donde los equipos campeones suelen desarmarse rápidamente, en Herediano la lógica es distinta. La idea es clara: mantener el núcleo fuerte y reforzar desde la continuidad, algo que ha sido una de las claves del éxito en los últimos años bajo la gestión de Jafet Soto.

Jafet Soto cierra tres renovaciones

En ese contexto, apareció una información que confirma esa línea de trabajo. El periodista Kevin Jiménez reveló que el club ya tiene aseguradas tres renovaciones importantes que consolidan el proyecto a mediano plazo.

“Herediano renovará en las próximas horas a Darryl Araya, Aarón Murillo y a Eduardo Juárez hasta 2028”, señaló, marcando una jugada estratégica que va más allá del presente inmediato.

Darryl Araya, Aarón Murillo y a Eduardo Juárez renovaron. (Foto: Kevin Jimenez)

Darryl Araya, Aarón Murillo y a Eduardo Juárez renovaron. (Foto: Kevin Jimenez)

Se trata de tres futbolistas que, si bien no siempre ocupan los titulares del debate mediático, forman parte de la estructura que sostiene al equipo en el día a día. Jugadores que entienden la idea, el ritmo y la exigencia del club.

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La decisión de extender sus contratos hasta 2028 no es casual. Es una señal de estabilidad, de planificación y de confianza en un grupo que acaba de demostrar que puede competir al más alto nivel en Costa Rica.

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Mientras otros equipos entran en procesos de reestructuración tras un torneo complicado, Herediano apuesta por consolidar lo que ya funciona. Y eso, en un entorno tan competitivo, puede marcar la diferencia.

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Además, este movimiento le permite al club adelantarse al mercado y evitar que estos jugadores queden expuestos a ofertas externas en el corto plazo. En la interna florense entienden que no todo pasa por fichajes rimbombantes. A veces, asegurar lo propio es el mejor refuerzo.

Datos Claves

  • Club Sport Herediano logró su estrella 32 al vencer a Saprissa en la final.
  • Jafet Soto aseguró la renovación de tres futbolistas del equipo hasta el año 2028.
  • Darryl Araya, Aarón Murillo y Eduardo Juárez renovarán sus respectivos contratos con la institución.
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