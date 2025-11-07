Es tendencia:
Juan Carlos Rojas revela el jugador que siempre quiso para Saprissa y nunca pudo fichar: “Me duele todavía”

Mientras va planeando su salida de Saprissa, Juan Carlos Rojas reveló cuál fue ese fichaje que siempre quiso para el morado y no pudo.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Juan Carlos Rojas habló del fichaje fallido. (Foto: Teletica)
Durante su gestión al frente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas fue responsable de algunos de los fichajes más importantes en la historia reciente del club.

Sin embargo, el exdirigente reconoció que hubo un jugador que siempre quiso vestir de morado y nunca pudo hacerlo, algo que, según sus propias palabras, aún le genera cierta frustración.

¿Cuál es el fichaje que Juan Carlos Rojas quiso hacer para Saprissa y no pudo?

En una entrevista concedida a ESPN Costa Rica, Rojas reveló que el futbolista en cuestión fue Randall Azofeifa, mediocampista formado en las divisiones menores del propio Saprissa, pero que nunca logró regresar al club tras su paso por el extranjero.

Me dolió y me duele todavía el de Randall Azofeifa, para hablar de alguno en específico. Creo que por diferentes circunstancias, casi que accidentales, se confabularon algunas cosas y el timing de ciertos elementos y no se dio. Después de eso tuvo una gran carrera con Herediano, nos hubiera ayudado mucho y además es una gran persona”, comentó el expresidente.

Azofeifa, quien inició su carrera en Saprissa, regresó al país tras una etapa exitosa en el fútbol europeo, pero en lugar de volver al club que lo vio nacer, firmó con equipos como Uruguay de Coronado, Herediano y Sporting, consolidándose como uno de los volantes más regulares del campeonato nacional.

De la MLS a Saprissa: sorpresa en Tibás por el regreso que no estaba en los planes ni de Vladimir Quesada

ver también

De la MLS a Saprissa: sorpresa en Tibás por el regreso que no estaba en los planes ni de Vladimir Quesada

Rojas admitió que su retorno a Saprissa fue una posibilidad real en más de una ocasión, pero diversos factores impidieron concretar el acuerdo. “Fue uno de esos fichajes que estuvieron muy cerca y que por detalles se terminan cayendo”, expresó.

