Tiene más de 23 millones de seguidores y enloqueció con el golazo de Mariano Torres para Saprissa: “Me lo tienes que explicar”

El pasado miércoles, el AD San Carlos recibió al Deportivo Saprissa en un duelo que, de no ser por un instante de genialidad, habría quedado en el olvido para muchos aficionados.

En el minuto 85, Mariano Torres se encargó de convertir lo que era un patido opaco en una noche histórica. Con el marcador 1-0 a favor del Monstruo, el capitán morado tomó la pelota detrás de la mitad de la cancha y, sin pensarlo dos veces, lanzó un remate de más de 50 metros que se coló en el ángulo izquierdo del portero Alexandre Lezcano, firmando el 2-0 final y probablemente el mejor gol de toda su carrera.

El gol que dio la vuelta al mundo

El golazo de Mariano Torres fue tan espectacular que las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Los fanáticos saprissistas pidieron que el tanto sea nominado al Premio Puskás, y el video del remate cruzó fronteras hasta viralizarse en distintos idiomas.

Ante este fenómeno, Saprissa publicó una compilación con las reacciones de influencers de Costa Rica, Brasil, México y España, donde destacó una que tomó a todos por sorpresa.

DjMaRiio se rinde ante Mariano Torres

El protagonista fue DjMaRiio, uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana. El youtuber español, famoso por sus videos vinculados al videojuego FIFA y sus colaboraciones con futbolistas, acumula más de 23 millones de seguidores entre YouTube, Instagram, Twitter y TikTok.

Transmitiendo en vivo para su canal, DjMaRiio no ocultó su asombro al reaccionar a la obra de arte del enganche argentino: “Pero ese tremendo gol… Pero Mariano, ese gol me lo tienes que explicar”, dijo impresionado.

El clip de su reacción, acompañado de las de otros influencers latinoamericanos, fue retomado por el propio Saprissa en sus redes oficiales. El club, orgulloso, publicó el video con el mensaje: “Costa Rica, Brasil, México y hasta DjMaRiio en España. Así reaccionó el mundo al golazo de Mariano.”