Desde Saprissa no se guardan nada: Juan Carlos Rojas calienta el clásico con un mensaje para Alajuelense

El Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense disputarán una nueva edición atrapante del clásico de Costa Rica. Y sobre este escenario, el presidente morado, Juan Carlos Rojas tuvo un gesto a través de las redes sociales.

Recordemos que desde hace nueve años, el Deportivo Saprissa arrastra una racha negativa cuando enfrenta a Alajuelense en el Morera Soto bajo la dirección técnica del Machillo Ramírez.

Saprissa no logra vencer a su archirrival en esas condiciones desde el torneo de Invierno 2012, cuando el 4 de noviembre de ese año consiguió su última victoria como visitante ante la Liga.

¿Cuál fue el gesto de Juan Carlos Rojas desde Saprissa para Alajuelense?

A pocas horas del clásico nacional, Juan Carlos Rojas reposteó en su cuenta oficial de X una publicación del Deportivo Saprissa con el mensaje: “Qué lindo ser morado”.

La publicación, acompañada por una imagen del uniforme del club tibaseño, reflejó el orgullo y la pasión del presidente por los colores de su equipo justo antes del enfrentamiento ante Liga Deportiva Alajuelense, sumando un toque de identidad y emoción a la previa del gran duelo.

¿Cuándo juegan Alajuelense vs. Saprissa por el clásico de Costa Rica?

Alajuelense y Saprissa se enfrentarán hoy domingo 19 de octubre de 2025 a las 6:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Alejandro Morera Soto en una nueva edición del clásico nacional.

Así está el historial entre Saprissa y Alajuelense

Saprissa y Alajuelense se han enfrentado en 361 ocasiones en lo que es la rivalidad más marcada en Costa Rica. A lo largo de la historia, Saprissa lleva la ventaja con 140 triunfos, mientras que Alajuelense ha ganado en 109 ocasiones.

Los 112 enfrentamientos restantes terminaron en empate, lo que demuestra el equilibrio y la competitividad que caracteriza a este histórico duelo del fútbol tico.