Luto en Tibás: Saprissa llora la pérdida de una figura que todos los fanáticos morados adoraban

Justo antes del clásico ante Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa se vio golpeado por una noticia que entristeció a toda su afición. María Díaz Díaz, más conocida en Tibás como la “Abuelita de La Ultra”, falleció este fin de semana, dejando un vacío inmenso entre los seguidores morados.

Durante años, Doña María acompañó al Monstruo en cada rincón del país, alentando sin descanso desde las graderías de varios estadios y convirtiéndose en una figura representativa de la hinchada más fiel de Costa Rica.

Saprissa está de luto

Saprissa lamentó profundamente la noticia con un comunicado oficial que decía: “Lamentamos el sensible fallecimiento de la señora María Díaz Díaz, también conocida como la Abuelita de la Ultra. Le enviamos el más fuerte de los abrazos en estos momentos tan difíciles a toda su familia y allegados.”

En redes sociales, el cariño hacia la emblemática aficionada se desbordó. Decenas de mensajes de hinchas expresaron su tristeza y agradecimiento: “Esta señora corría por toda la platea como si fuera un guardalínea y siempre alentaba al equipo a ir arriba”, escribió un fanático. “Gracias por tanto apoyo, doña María. Un abrazo hasta el cielo, que hoy es más morado que nunca”, agregó otro.

La encarnación del saprissismo

Quienes la conocieron cuentan que doña María representaba lo más puro del saprissismo. Décadas alentando, sin importar el resultado ni la distancia. Su figura menuda y su sonrisa constante eran parte del paisaje de cada jornada futbolística.

Incluso (y especialmente) en los momentos más duros del club, cuando los resultados no acompañaban, ella seguía ahí, alentando con la misma energía que en los títulos más recordados.

Su partida deja un vacío enorme, pero también un ejemplo imborrable. Doña María fue un reflejo del corazón del saprissismo, esa pasión genuina y difícil de explicar que trasciende las fronteras del deporte.