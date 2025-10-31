Es tendencia:
Erick Lonnis revela lo que todo Saprissa esperaba saber sobre el sucesor de Juan Carlos Rojas: “El nuevo presidente…”

Erick Lonnis respondió a una pregunta que todos los fanáticos de Saprissa se hacían sobre el próximo presidente morado.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Erick Lonnis habló sobre el reemplazante de Juan Carlos Rojas.
© SaprissaErick Lonnis habló sobre el reemplazante de Juan Carlos Rojas.

Ya es un hecho: al finalizar la participación del Deportivo Saprissa en el Torneo de Apertura 2025, sea celebrando la estrella 41 o lamentando haber quedado en el camino en la lucha por el cetro, Juan Carlos Rojas pondrá punto final a su extensa y exitosa gestión como presidente del conjunto tibaseño.

El jerarca morado decidió vender la totalidad de sus acciones en Horizonte Morado, y dejará oficialmente el cargo a inicios del próximo año, cerrando un ciclo de más de una década en el que el Monstruo le sacó más de 10 títulos de ventaja a su eterno rival, Liga Deportiva Alajuelense.

El perfil del nuevo presidente

Con la salida confirmada, en Tibás ya comenzó a surgir una pregunta importante: ¿qué perfil debe tener el nuevo presidente de Saprissa? Una de las voces más autorizadas para responderla es Erick Lonnis, director del Comité Técnico del club y figura histórica del fútbol costarricense.

Yo creo que el nuevo presidente debe ser una persona conocida, con trayectoria en la institución y que entienda el negocio del fútbol. También alguien con carácter fuerte —no malcriado—, porque dirigir esta institución no es nada fácil”, afirmó Lonnis.

saprissa-juan carlos rojas

Juan Carlos Rojas transita sus últimos meses como presidente de Saprissa.

Pese a la magnitud del reto, Lonnis se mostró confiado en que el club encontrará a la persona adecuada para continuar el legado de Rojas. “Creo que hay personas con ese perfil. Necesitamos un presidente con imagen, visión de fútbol, capacidad de aporte y diálogo”, agregó el ex portero.

Sin sobresaltos en Tibás

El proceso de transición se realizará con Rojas todavía al mando, lo que permitirá que el futuro jerarca tenga tiempo para asesorarse, conocer los procesos internos y empaparse del día a día del club.

Así, Saprissa busca garantizar que el cambio en la cúpula no afecte la estructura deportiva de una institución que, bajo el liderazgo de Juan Carlos Rojas, se consolidó como el equipo más dominante del fútbol costarricense.

