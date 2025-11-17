Es tendencia:
“Debería dirigir el Mundial”: Rolando Fonseca sorprende a todo Costa Rica al decir quién tendría que ser el DT de La Sele

Pensando en un posible reemplazante para Miguel Herrera, Rolando Fonseca dio un nombre que sorprendió a todos.

Por Pablo Rocca

Rolando Fonseca fue sorpresivo con sus dichos. (Foto: TVC)
En medio de la crisis, la incertidumbre y el cálculo frío de combinaciones para seguir soñando con el Mundial 2026, Rolando Fonseca lanzó una frase que dejó boquiabierto a más de uno en Costa Rica. El exdelantero de la Selección, voz respetada dentro del ambiente futbolístico, no dudó en proponer un nombre inesperado para dirigir a La Sele si finalmente logra el milagro de clasificar.

La Tricolor necesita un favor de Nicaragua, empate o victoria frente a Haití, y, además, sacar su propia victoria ante Honduras este martes para mantenerse con vida. En ese contexto límite, Fonseca fue consultado por Diario Diez de Honduras y ofreció una opinión que ya genera debate encendido en redes y programas deportivos.

¿Quién debería ser el entrenador de Costa Rica para Rolando Fonseca?

Según el histórico goleador, si el milagro se concreta, Costa Rica debería agradecerlo de la manera más extrema posible: cambiando de entrenador y entregándole la dirección técnica del Mundial a Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, actual seleccionador de Nicaragua.

Vamos a ponerle un santo a Nicaragua. Si el ‘Fantasma’ saca ese resultado, debería dirigir el Mundial porque sería quien salvó a Costa Rica, si Costa Rica gana”, afirmó Rolando Fonseca.

Rolando Fonseca quiere al Fantasma Figueroa de entrenador. (Foto: Nicaragua)

Las palabras retumbaron de inmediato. No solo porque implican quitar del cargo a Miguel Herrera en caso de clasificar, sino porque colocan como salvador absoluto al técnico que, sin dirigir a la Selección Nacional, podría resultar clave en la clasificación tica… siempre y cuando frene a Haití en Curazao.

Keylor Navas apuntado: el video del portero que generó mucha indignación en Costa Rica antes de jugarse la clasificación al Mundial

Keylor Navas apuntado: el video del portero que generó mucha indignación en Costa Rica antes de jugarse la clasificación al Mundial

La Sele se juega su futuro este martes a las 7 p. m. en el Estadio Nacional frente a Honduras. A la misma hora, Nicaragua y Haití definirán si el milagro que pide Fonseca, y que necesita todo un país, es realmente posible.

