La Selección de Panamá se juega la clasificación al Mundial 2026 este martes en el Estadio Rommel Fernández. Los Canaleros recibirán a El Salvador en la última jornada con el objetivo de volver a jugar una Copa del Mundo, tras su participación en Rusia 2018.

Thomas Christiansen también tiene mucho en juego, ya que prácticamente está obligado a conseguir su boleto para la justa mundialista del próximo año. El técnico danés no pudo alcanzar la clasificación para Qatar 2022, algo que aún le recuerdan los panameños hasta el día de hoy.

Su rival será la Selección de El Salvador. La Selecta llega eliminada luego de la dura derrota por 4-0 contra Surinam como visitante. Ahora, jugará un rol importante en la definición del Grupo A, ya que Panamá y el equipo surinamés están igualados en puntos.

En la previa del encuentro de este martes, el seleccionado comandado por Bolillo Gómez recibió una gran noticia por parte de la FIFA. El DT colombiano podrá contar con un jugador que convocó en esta fecha de Eliminatorias y que no había sido habilitado en la anterior jornada.

FIFA aprueba a Michell Mercado y podrá ser utilizado por Bolillo Gómez en El Salvador

De acuerdo al comunicado que emitió la Federación Salvadoreña de Fútbol, Michell Mercado ya está disponible para ser alineado en La Selecta: “La FIFA por medio de su Departamento de Estatuto del Jugador ha confirmado que el futbolista Michell Mercado Martínez es plenamente elegible para representar a la Selección Nacional de El Salvador“.

Comunicado de FESFUT.

De esta manera, Michell Mercado corre con grandes posibilidades de hacer su estreno contra Panamá. Varios de los convocados por Bolillo Gómez intentarán ganarse su lugar en La Selecta. Por este motivo, los Canaleros no la tendrán para nada fácil. Por si fuera poco, necesitan golear para superar a Surinam en caso de que ambos ganen.