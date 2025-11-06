Es tendencia:
Juan Carlos Rojas revela el fichaje de selección que no pudo cerrar en Saprissa y todavía lo frustra: “Un gran jugador”

Juan Carlos Rojas se sinceró y habló sobre un fichaje que no pudo sumar a las filas del Deportivo Saprissa. Descubre de quién se trata.

El Deportivo Saprissa vive una etapa de restructuración luego de que Juan Carlos Rojas anunciara que no seguirá como presidente de la institución a partir del mes de diciembre del presente año.

En su última conversación con ESPN como presidente del club morado, Rojas hizo un repaso sincero de su gestión, reconociendo aciertos y proyectos inconclusos, como el estadio que siempre soñó construir y las decisiones económicas que defendió con convicción.

¿Cuál fue el fichaje de selección que no pudo cerrar Juan Carlos Rojas en Saprissa?

Rojas También habló con franqueza sobre los retos que enfrentó y los sueños que quedaron en el camino; sin embargo, de todo lo vivido en su mandato, lo que más le dolió fue no poder concretar ese fichaje que consideró clave y que habría marcado un antes y un después para la institución.

En la entrevista, Juan Carlos Rojas confesó que uno de los momentos que más le pesa de su gestión fue no haber logrado fichar a Randall Azofeifa, jugador al que admiraba profundamente y que terminó brillando con otro club del país.

Sí, hay un exmorado que me duele no haber fichado, y aún me duele recordarlo. Nos habría ayudado mucho, era un gran jugador y una gran persona. Fue una lástima”, comentó Juan Carlos Rojas haciendo referencia a Randall Azofeifa en una entrevista para ESPN.

Randall Azofeifa se estrenó como papá en la Selección Tica
Randall Azofeifa defendiendo los colores de la Selección de Costa Rica

Recordemos que Randall Azofeifa dejó una huella en Costa Rica desde temprano, destacando como campeón del Torneo UNCAF con la Selección Sub-16 y posteriormente conquistando la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos con la Sub-21.

La llamativa ausencia de Randall Azofeifa en Herediano
Randall Azofeifa defendiendo los colores de Herediano

No todo termina para Juan Carlos Rojas en Saprissa

Aunque deja el palco presidencial, Juan Carlos Rojas deja claro que su vínculo con La Cueva sigue intacto. Asegura que continuará asistiendo al estadio, pero ahora desde la gradería, disfrutando como un aficionado más y sin la carga y el estrés que implica ser presidente.

