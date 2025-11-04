Es tendencia:
Regreso esperado en Saprissa: adelantan la vuelta que tanto piden los morados, pero no sería como ellos creen

Pensando en el Saprissa del 2026, los nuevos directivos buscarían el regreso que tanto están pidiendo los morados.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Se podría dar un regreso muy pedido a Saprissa. (Foto: Saprissa)
Los movimientos internos en la dirigencia del Deportivo Saprissa siguen generando noticias, rumores y grandes expectativas entre los aficionados morados. Tras la salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del club, el panorama de decisiones deportivas y administrativas parece comenzar a transformarse, y una figura muy conocida podría volver a aparecer en escena.

Según revelaron en el podcast Moradeando, el nombre de Jeaustin Campos ha vuelto a sonar con fuerza dentro del entorno saprissista, aunque su eventual regreso no sería en el rol que muchos imaginan.

¿Cómo sería el regreso de Jeaustin Campos a Saprissa?

De acuerdo con la información, Jeaustin Campos, quien tuvo un fuerte desencuentro con Rojas durante su última etapa como entrenador, podría regresar al club, no como director técnico, sino como director deportivo, una posición clave en la planificación del nuevo proyecto que impulsa la dirigencia entrante.

El exentrenador, recordado por sus títulos y por su estrecha conexión con la historia del club, había quedado prácticamente vetado durante la gestión de Rojas, quien aseguró que “los puentes con Jeaustin estaban quemados”. Sin embargo, con el cambio de administración y el reacomodo de fuerzas dentro de Horizonte Morado, las puertas parecen haberse vuelto a abrir.

Jeaustin Campos podría regresar a Saprissa. (Foto: ESPN)

Campos cuenta con el respaldo de una parte importante de la afición, que valora su conocimiento del entorno saprissista, su capacidad formativa y su estilo directo de liderazgo. En este nuevo contexto, su papel como director deportivo podría centrarse en la estructuración de un proyecto de largo plazo, la gestión de fichajes y la coordinación de las divisiones menores con el primer equipo.

Keylor Navas volvería a Saprissa: la decisión del portero de Pumas que sorprende a todos en Costa Rica

ver también

Keylor Navas volvería a Saprissa: la decisión del portero de Pumas que sorprende a todos en Costa Rica

De concretarse su regreso, sería una movida simbólica y estratégica: el reencuentro entre Saprissa y uno de sus ídolos, pero en un rol diferente, más institucional que de campo, con el objetivo de devolver estabilidad y rumbo deportivo al club más ganador de Costa Rica.

