Costa Rica vs. Honduras: en VIVO y GRATIS el clásico de Eliminatorias Concacaf que define un lugar en el Mundial 2026

Sigue EN VIVO el partido entre Costa Rica y Honduras que definirá un nuevo clasificado al Mundial 2026 en Norteamérica.

Así salió Honduras del hotel al estadio

Los catrachos se subieron al ómnibus de cara al partido crucial contra Costa Rica.

¡El Estadio Nacional espera el partido!

Así se encuentra el estadio que albergará el cruce entre Costa Rica y Honduras.

¡Equipo de Costa Rica confirmado!

El XI que pone Miguel Herrera para enfrentar a Honduras.

El XI de Costa Rica ante Honduras.

El XI de Costa Rica ante Honduras.

Bienvenidos al minuto a minuto de Costa Rica vs. Honduras

Ticos y catrachos se enfrentan en el Estadio Nacional de Costa Rica para definir al nuevo clasificado para el Mundial 2026. A la espera también de lo que sucederá entre Haití y Nicaragua.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Costa Rica y Honduras se juegan todo en San José. (Foto: Getty Images)
Costa Rica y Honduras se juegan todo en San José. (Foto: Getty Images)

La Selección de Costa Rica y Honduras se ven la cara en la última jornada de las Eliminatorias Concacaf. Este clásico centroamericano podría definir al que clasifica de forma directa al Mundial y al que se quede afuera de la competencia internacional más importante.

Los ticos necesitan ganar y esperar que Haití pierda puntos ante Nicaragua. Por su parte, los catrachos saben que una victoria casi les asegura estar presentes en la cita mundialista, aunque deberán esperar que los haitianos no goleen a los pinoleros.

Limpieza y drástica decisión del Piojo Herrera: la alineación de Costa Rica vs. Honduras para jugarse la clasificación al Mundial 2026

Limpieza y drástica decisión del Piojo Herrera: la alineación de Costa Rica vs. Honduras para jugarse la clasificación al Mundial 2026

Miguel Herrera se juega su puesto en esta definición y hasta entrando en un repechaje, en donde dependerá mucho de lo que pase con Panamá en el Grupo A, podría perder su trabajo.

Rueda sabe que el objetivo es clasificar al Mundial que son favoritos, pero que enfrente está la siempre complicada Costa Rica. Será un duelo vibrante entre dos combinados que quieren sacar su boleto al máximo torneo internacional.

