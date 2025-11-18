Haití vs. Nicaragua: EN VIVO y GRATIS el partido que puede definir el Grupo C de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

A las 19:00 horas de Centroamérica (20:00 de Panamá y Haití), iniciará la última jornada de las Eliminatorias Concacaf para definir a los tres países clasificados de manera directa al Mundial 2026 y a los dos que irán al repechaje internacional que se jugará en marzo.
En el Grupo C, ningún seleccionado tiene su boleto asegurado. La Selección de Nicaragua es la única que no tiene posibilidades de clasificar. De todas formas, tendrá un rol preponderante en este último juego que marcará también el futuro de la Selección de Haití. El Fantasma Figueroa avisó en la previa que intentará “hacerle la maldad” a su rival, como sucedió el pasado jueves ante Honduras.
Haití, que hace de local en Curazao, necesita ganar para volver a jugar una Copa del Mundo. Hasta el momento, tiene ocho puntos, los mismos que Honduras, aunque se mantiene en el segundo lugar debido a que los catrachos acumulan una mejor diferencia de gol.
Tanto Costa Rica, que será local, como Honduras estarán atentos a lo que pase en este encuentro. Los Ticos no dependen de sí mismos y esperan que Nicaragua le robe puntos al equipo haitiano. Sin dudas será una definición repleta de emociones y que cambiará minuto a minuto.