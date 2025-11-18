Es tendencia:
Haití vs. Nicaragua: EN VIVO y GRATIS el partido que puede definir el Grupo C de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Haití y Nicaragua se miden en Curazao para definir el rumbo final del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf.

Nicaragua va por la revancha

En la fecha FIFA pasada, Haití goleó 3-0 a la Azul y Blanco en Managua con los tantos de Duckens Nazon, Danley Jean Jacques y Louicius Don Deedson.

Así está la tabla de posiciones del Grupo C

  • Honduras – 8 puntos (DG +3)
  • Haití – 8 puntos (DG +1)
  • Costa Rica – 6 puntos
  • Nicaragua – 4 puntos

Nicaragua quiere "hacer la maldad"

Pese a no tener chances de clasificar al Mundial, la Selección Nacional buscará dar un golpe en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad, Curazao (allí, los haitianos le ganaron 1-0 a Costa Rica). El "Fantasma" Figueroa así se lo prometió a Reinaldo Ruedo, DT de Honduras.

¿Dónde ver el partido de Haití vs. Nicaragua?

El pitazo inicial será a las 7:00 p.m. y habrá dos vías de transmisión: NicaSports y Canal 6. Si usted se encuentra en Estados Unidos, podrá ver el juego a través de Paramount+.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Haití vs. Nicaragua!

Un encuentro del que estará pendiente el pueblo pinolero pero también Costa Rica y Honduras, ya que un triunfo de la Azul y Blanco les permitiría a estos dos países soñar con el Mundial 2026.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Haití puede lograr su segunda clasificación a una Copa del Mundo.
© EFEHaití puede lograr su segunda clasificación a una Copa del Mundo.

A las 19:00 horas de Centroamérica (20:00 de Panamá y Haití), iniciará la última jornada de las Eliminatorias Concacaf para definir a los tres países clasificados de manera directa al Mundial 2026 y a los dos que irán al repechaje internacional que se jugará en marzo.

En el Grupo C, ningún seleccionado tiene su boleto asegurado. La Selección de Nicaragua es la única que no tiene posibilidades de clasificar. De todas formas, tendrá un rol preponderante en este último juego que marcará también el futuro de la Selección de Haití. El Fantasma Figueroa avisó en la previa que intentará “hacerle la maldad” a su rival, como sucedió el pasado jueves ante Honduras.

La tabla de posiciones actualizada del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf: Costa Rica y Honduras se juegan el Mundial 2026

La tabla de posiciones actualizada del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf: Costa Rica y Honduras se juegan el Mundial 2026

Haití, que hace de local en Curazao, necesita ganar para volver a jugar una Copa del Mundo. Hasta el momento, tiene ocho puntos, los mismos que Honduras, aunque se mantiene en el segundo lugar debido a que los catrachos acumulan una mejor diferencia de gol.

Tanto Costa Rica, que será local, como Honduras estarán atentos a lo que pase en este encuentro. Los Ticos no dependen de sí mismos y esperan que Nicaragua le robe puntos al equipo haitiano. Sin dudas será una definición repleta de emociones y que cambiará minuto a minuto.

