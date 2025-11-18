“Vuelve”: es de Argentina, fue campeón con Saprissa y ahora confirma su retorno a Tibás

Andrés Imperiale llegó al Deportivo Saprissa en 2015 y, aunque su paso por Tibás fue breve, dejó una marca profunda en la afición morada. El defensa central rosarino disputó 45 partidos con la camiseta del Monstruo, anotó dos goles, recibió una tarjeta roja y formó parte del equipo que conquistó el título del Invierno 2015.

Su capítulo más recordado quedó grabado en la final de vuelta ante Liga Deportiva Alajuelense, cuando marcó un gol decisivo para que el Monstruo levantara su estrella número 32 en el Ricardo Saprissa.

Tras ese campeonato, Imperiale salió de Tibás a inicios de 2016 para fichar con el San José Earthquakes de la MLS, y luego continuó su carrera en Guaraní (Paraguay), Deportes Iquique y San Luis (Chile), además de cerrar su trayectoria profesional en Barracas Central de Argentina a finales de 2021. Aunque su nombre volvió a aparecer como posible refuerzo morado, el retorno nunca se concretó.

Un regreso que desata la nostalgia

Este martes 18 de noviembre, ya hace tiempo retirado y con 39 años a sus espaldas, Imperiale volvió a pisar el césped del estadio Ricardo Saprissa, escenario de uno de los momentos más gloriosos de su carrera.

El club compartió en sus redes oficiales una fotografía del ex defensa sonriendo dentro del campo de La Cueva, acompañada del mensaje: “Una visita muy especial en La Cueva: Don Andrés Imperiale 😍🇦🇷💜“. A su vez, el argentino también publicó un video en Instagram desde el estadio, añadiendo la frase “Uno siempre vuelve donde fue feliz💜”.

La reacción de los morados no tardó en llegar. En los comentarios de la publicación del Monstruo, los fanáticos expresaron su afecto por el sudamericano con mensajes como “Crack”, “Grande Imperiale” y el inevitable “¡Fírmenlo!” en tono irónico.

¿A qué se dedica Imperiale hoy?

Lejos de las canchas, pero no del fútbol, el ex defensor surgido de Rosario Central continúa vinculado al deporte asesorando y representando jugadores. Imperiale trabaja actualmente con la agencia DL Sport Management, respaldando el desarrollo de futbolistas y aportando su experiencia como profesional que pasó por ligas de Argentina, Chile, Paraguay, Estados Unidos y Costa Rica.