Fuera de Saprissa: revelan la decisión de Kenay Myrie que lo aleja de Vladimir Quesada

Con la llegada de Erick Lonnis al Comité Técnico del Deportivo Saprissa, la directiva tibaseña puso en marcha un plan para blindar a sus jóvenes talentos y evitar fugas prematuras.

Cinco promesas del club recibieron mejoras contractuales con la intención de darles estabilidad económica mientras continúan su desarrollo en Tibás. Entre ellos, el nombre que más ilusión despierta es el de Kenay Myrie, lateral derecho de 19 años que ya cuenta con minutos en la Selección Mayor de Costa Rica.

Myrie no solo es considerado el juvenil más prometedor del equipo, sino también uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol tico. Sin embargo, el deseo de la dirigencia por retenerlo choca de frente con las aspiraciones personales del futbolista, que no esconde su anhelo de emigrar pronto al extranjero.

Kenay Myrie quiere dar el salto lejos de Tibás

Roy Myrie, ex futbolista y padre del joven lateral, confirmó en entrevista con La Teja cuáles son las aspiraciones de su hijo. “El deseo de Kenay es ser legionario. Es un sueño”, afirmó.

Aun así, el hombre de corazón liguista recalcó que en su familia existe una enorme gratitud hacia la institución morada: “Ahorita está en Saprissa, estamos muy agradecidos con la institución y no es tan fácil, hay que vivir el día a día, pero tampoco podemos dejar de lado el sueño que tiene de jugar afuera”.

Roy, quien junto a su esposa Pamela lleva la representación de Kenay, confirmó además que el joven ya ha recibido ofertas concretas. “Por la edad que tiene, su biotipo y sus características es un jugador atractivo para equipos de afuera y sí, han habido ofertas formales por él, pero en Saprissa han querido tomar la mejor decisión y no sólo en lo económico, también en lo deportivo”, explicó.

¿Su último semestre como morado?

Mientras tanto, el teçnico Vladimir Quesada deberá sacarle el máximo provecho a Kenay Myrie —actualmente lesionado— en este Torneo Apertura 2025 que ya atraviesa la mitad de su primera fase.

Durante el pasado mercado de fichajes, el lateral estuvo muy cerca de sumarse al Almería de España, una opción que podría reavivarse de cara a la próxima ventana de transferencias que se abrirá en diciembre.

“Si hace su trabajo en cancha lo demás va a venir y lo que ocupamos es que él se enfoque dentro de la cancha, que le saque provecho a sus estudios y creemos que es importante que siga comiendo zacate. Él entiende que se debe desarrollar, aprender muchas cosas y se cuida mucho”, cerró Roy Myrie, dando a entender que el salto al exterior de su hijo es cuestión de tiempo.