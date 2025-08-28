Rumbo a Europa: Erick Lonnis revela la operación millonaria que cambia el futuro de dos figuras de Saprissa

Este jueves al mediodía, Erick Lonnis, director del Comité Técnico del Deportivo Saprissa, brindó una conferencia de prensa en la que presentó a Marcelo Tulbovitz en su regreso al cargo de preparador físico del equipo, pero donde además tocó varios temas de la actualidad morada.

Uno de ellos es la “operación blindaje”, como la llama él, que llevó adelante para asegurar el futuro de cinco jóvenes talentos del conjunto morado que ya despiertan el interés de varios equipos en el exterior.

ver también Salto a la élite: Saprissa hace oficial la noticia de Kenay Myrie que sorprende a Costa Rica

Ellos son Kenay Myrie (18 años) y su hermano gemelo Kenan, Gerald Taylor (24) y su hermano Samir (21), y Albert Barahona (20), cuyos contratos fueron mejorados con la intención de que no sientan la necesidad de salir del club ante la primera oferta desde el extranjero, y esperen una propuesta que realmente se condiga con su potencial.

Publicidad

Publicidad

Kenay Myrie tiene un futuro brillante (Saprissa).

Kenay Myrie y Gerald Taylor, dos talentos de exportación

Esta vez, Lonnis se enfocó específicamente en el caso de Kenay Myrie y Gerald Taylor, revelando que ya tienen opciones para continuar sus carreras como legionarios en un movimiento que superaría los 2 millones de euros entre los dos.

Publicidad

Gerald Taylor podría regresar a Europa en el corto plazo (Saprissa).

Publicidad

“Hicimos un análisis de valores de mercado y los revalorizamos, subiendo a Kenay a 1,5 millones de euros y a Gerald Taylor a 600 mil euros, que son por los que más han preguntado”, confirmó el histórico ex portero.

Publicidad

“Equipos de Alemania, Inglaterra y la MLS”

Lonnis reveló que la directiva del Monstruo ya se encuentra analizando ofertas por estos futbolistas. “La revalorización no fue por una ocurrencia mía, hicimos un análisis, y aún así el interés de equipos de Alemania, Inglaterra y la MLS se ha mantenido. De hecho estamos analizando algunas ofertas”, añadió.

ver también Todo Saprissa consternado ante la respuesta de Erick Lonnis sobre su salida en el momento más delicado: “Hay cosas que no comparto”

Con el mercado de fichajes aún abierto, no queda descartado que la directiva morada pueda anunciar la venta de una de sus grandes promesas antes del cierre de la ventana de transferencias. No es ningún secreto que el flujo de ingresos le vendría como anillo al dedo a las debilitadas arcas moradas.

Publicidad