Este sábado, el Piojo Herrera anunció finalmente la lista de los 26 convocados a la Selección de Costa Rica para conseguir la clasificación al Mundial 2026. El técnico mexicano dejó fuera de la nómina a varias figuras que fueron parte de su ciclo en este año.

Una de las ausencias más llamativas fue la de Jeyland Mitchell, quien pasó de ser titular en octubre a no estar entre los convocados. La otra sorpresa se dio en la portería, ya que Miguel Herrera decidió llamar por primera vez a Kevin Chamorro.

Justamente el regreso del portero del Río Ave provocó la salida de Esteban Alvarado. Por este motivo, Erick Lonnis se mostró en contra de la decisión del entrenador y no dudó en demostrarlo.

ver también Aviso desde Concacaf: el Piojo Herrera recibe el mensaje sobre Manfred Ugalde que puede definir el destino de La Sele rumbo al Mundial 2026

Erick Lonnis sacude contra el Piojo Herrera tras no convocar a Esteban Alvarado

En diálogo con el programa Deporte Más, Lonnis confesó que el portero morada ha estado cada vez que lo necesitaron: “Lo llamaron y ahí estuvo cuando se lesionó Patrick Sequeira. Esteban ha estado presente siempre, disciplinado y que en el último momento, para un partido importante, lo quiten para traer a Chamorro, que es un gran portero también, pero no era el momento para llamarlo”.

Y argumentó sobre su opinión: “Digo que no era el momento de llamar a Chamorro, porque es el instante para darle respaldo al arquero que ha estado siempre, que dijo presente en los momentos más complicados”.

En lo que va del ciclo de Miguel Herrera, Esteban Alvarado ha sido convocado en apenas tres llamados. Estuvo presente en el estreno ante Estados Unidos, en el repechaje de la Copa Oro y en la última doble fecha de Eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

Alvarado en Saprissa. Foto: Rafael Pacheco Granados

Si recurrimos a los datos, el portero del Saprissa no estuvo siempre. El que más convocatorias tuvo es Alexandre Lezcano, quien sí formó parte de todas las listas desde la llegada del Piojo Herrera, a excepción del debut contra los estadounidenses.