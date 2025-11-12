Todo Panamá consternado por la noticia de Michael Amir Murillo que puede dejar a Thomas Christiansen sin Mundial 2026: “Baja importante”

Panamá recibe una pésima noticia justo en la previa de la tercera ventana de las Eliminatorias al Mundial 2026. Cada punto será fundamental para que el equipo logre su gran objetivo. Este golpe tremendo se da en un momento muy sensible.

Michael Amir Murillo está tocado, por lo que se perdería el partido de la quinta jornada ante Guatemala. En caso de que la recuperación sea favorable, estará en cancha para enfrentar a El Salvador en la sexta fecha de la fase final del proceso.

Así lo confirmó Ricardo Icaza a través de su cuenta oficial de X. Primero, el periodista aseguró que habrá otra “baja importante” para Thomas Christiansen, quien ya se lamentó por perder al futbolista Édgar Yoel Bárcenas. En principio, lo de Murillo sería menos grave.

Tweet placeholder

Michael Amir Murillo sería baja para Thomas Christiansen en Eliminatorias al Mundial

El cuadro canalero es escolta en el Grupo A, donde el puntero es Surinam. Por su parte, Guatemala quedó en tercer lugar y El Salvador le da cierre al cuarteto. En mayor o menor medida, todos mantienen sus posibilidades de clasificación.

Murillo llegó a la convocatoria con hambre de meterse en la historia grande de la Selección Nacional. Lleva con la misma un total de 90 partidos, dentro de los que pudo convertir nueve goles desde su debut, dado el 15 de marzo del 2016.

Pero todo indicaría que no podrá jugar contra Guatemala y, con suerte, recién regresaría ante El Salvador para la fecha final.

Tweet placeholder

Actualmente, el polifuncional futbolista de Panamá lleva 12 partidos jugados en la temporada con el club marsellés, con dos goles y una asistencia. Su posición varió entre defensor central, lateral, mediocampista y extremo, increíblemente.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Panamá en la fase final

La Selección de Panamá enfrentará a Guatemala este jueves 13 de noviembre, en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Para la sexta fecha, recibirá en el Rommel Fernández a El Salvador, con ánimos de sellar su clasificación a la cita mundialista.