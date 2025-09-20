“Ya volvió a entrenar”: Vladimir Quesada celebra el regreso de un jugador pretendido fuera de Saprissa

Con apenas 19 años, Kenay Myrie se ha convertido en una de las grandes joyas que el Deportivo Saprissa proyecta hacia el futuro. El lateral derecho, surgido del Alto Rendimiento morado y con experiencia en la Selección de Costa Rica, ya ha recibido sondeos para dar el salto al fútbol europeo, aunque seguirá vinculado al Monstruo al menos hasta el final de la temporada.

Su talento, sin embargo, no es el único que brilla dentro de la familia. Kenay es hijo del ex futbolista Roy Myrie y hermano gemelo de Kenan, quien también se desempeña como defensa en el semillero saprissista.

Pero mientras Kenay ya ha logrado consolidarse en la primera división, Kenan había quedado relegado por una dura lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo ocho meses fuera de las canchas.

Vladimir Quesada suma opciones en defensa

Ahora, la buena noticia es que Kenan ya está completamente recuperado. Su padre confirmó que el juvenil volvió a entrenar con normalidad y que apunta a estrenarse con el primer equipo dirigido por Vladimir Quesada en los próximos meses.

Kenan Myirie espera su oportunidad (Saprissa).

“Kenan al igual que su hermano quiere debutar en el primer equipo y junto a su gemelo, pero se ha hecho un poco más difícil. Hace poco superó una lesión y poco a poco va mejorando su estado físico. Ya volvió a entrenar con el alto rendimiento, sufrió una lesión de ligamento que lo tuvo ocho meses parado y ahora está jugando, que es lo que le gusta y siempre con sus metas claras”, aseguró Roy Myrie en declaraciones a La Teja.

Kenan Myrie y la “operación blindaje” de Erick Lonnis

Kenan Myrie no es un juvenil más. El zaguero forma parte del selecto grupo de cinco talentos que Erick Lonnis, director del Comité Técnico del club, incluyó en su “operación blindaje”.

Junto a su hermano Kenay, Gerald Taylor, Samir Taylor y Albert Barahona, el defensor recibió una mejora de contrato para garantizar que no se precipite en aceptar ofertas desde el extranjero sin antes consolidarse en el primer equipo.

“La revalorización no fue por una ocurrencia mía, hicimos un análisis”, explicó Lonnis, dejando en claro que todos estos talentos ya han comenzado a despertar interés en el exterior.

