Este sábado por la noche, Jorge Mágico González fue uno de los grandes protagonistas en el clásico de leyendas que disputaron el FC Barcelona y el Real Madrid. El ídolo salvadoreño jugó varios minutos y recibió un gran homenaje del público presente.

Justamente el partido se jugó en el lugar que hace mención a su nombre, el Estadio Mágico González. Por eso, estuvo en el centro de la escena aún ante la presencia de grandes estrellas del fútbol como Iker Casillas, Carles Puyol, Yaya Touré, Pepe, entre otras.

Luego del encuentro, desde Barcelona, el Mágico recibió un elogio, pero al mismo tiempo significó una dura crítica. El usuario @ADN_Cruyff en X comentó que Jorge González es una leyenda del fútbol, pero que recibió esta distinción “sin ganar absolutamente nada“.

Fernando Palomo sale a defender al Mágico González tras ser criticado en Barcelona

Este mensaje generó la furia del periodista Fernando Palomo, quien defendió al Mágico González y argumentó que sí ganó algo muy importante.

“¿Qué es “no ganar nada”? ¿Ganar el corazón de millones con su personalidad y hacer que lo vieran jugar como a un mago en el campo… eso es nada? ¿O conquistar el afecto y la admiración de tantos otros millones que nunca lo vieron, pero lo reconocen como un verdadero amante de la pelota… eso es nada? La vida no se mide por los trofeos, sino por el cariño que quienes te rodean sienten por ti“, respondió el periodista de ESPN.

En el video compartido por La Prensa Gráfica en Tik Tok, se aprecia que el Mágico González es homenajeado tanto por figuras del Barcelona como del Real Madrid. Además, todo el estadio se llenó las manos de aplausos para reconocer a quien consideran el mejor futbolista de la historia de El Salvador.