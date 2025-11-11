Es tendencia:
Fidel Escobar confirma la noticia que estremece a Saprissa: “Oferta millonaria”

Fidel Escobar habló sobre su llegada al Saprissa y también sobre una noticia inesperada para el entorno morado.

Por Marcial Martínez

Mientras Fidel Escobar se prepara con la Selección de Panamá para definir un boleto a la Mundial de 2026 en las Eliminatorias de Concacaf, el jugador canalero dejó un mensaje que estremece a todo Saprissa.

Una nueva declaración procedente del entorno del Deportivo Saprissa ha encendido las conversaciones. Fidel Escobar volvió a colocarse en el centro de la atención tras abordar su situación deportiva y el interés que ha despertado fuera del club.

¿Cuál es la noticia de Fidel Escobar que estremece a Saprissa?

Desde un reciente posteo de TD Max se destacó parte de la entrevista realizada a Fidel Escobar, donde el defensor sorprendió al revelar que “dejó pasar una oferta millonaria para seguir en Saprissa”.

Cuando llego al Saprissa se me da mi primer título y apareció un equipo de Ecuador. Al final iban a pagar por el traspaso. Me Iban a pagar muy bien, una cifra muy tentadora“, comentó Fidel Escobar para el programa Los Saprissa.

Lo hablé con mi agente y al final dije que me voy a quedar aquí en Saprissa, estoy contento, a diferencia de otros procesos, decidí quedarme con la tranquilidad que tengo acá. Porque fue la institución que me abrió las puerta y por eso tomé la decisión de seguir“, finalizó Fidel Escobar.

Fidel Escobar y Saprissa

Recordemos que Fidel Escobar firmó con Deportivo Saprissa el 1 de enero de 2023 y su vínculo con el club se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, consolidándose como una pieza importante en el proyecto deportivo morado

