Uno por uno, todos los escenarios que clasifican a Costa Rica al Mundial 2026 como primero del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf

El Grupo C de las Eliminatorias Concacaf está al rojo: quedan dos fechas y tres selecciones luchan por un solo boleto directo al Mundial 2026. Costa Rica, empujada por una racha ascendente y el aliento de todo un país, se juega la vida ante Haití y Honduras en una semana que puede cambiarlo todo. Cada punto vale oro, cada gol puede ser historia.

El Grupo C de las Eliminatorias está que arde. (Google)

El mapa es claro y el margen, mínimo: Honduras llega en punta, Costa Rica persigue con chances concretas y Haití sueña con el golpe. Nicaragua, ya sin posibilidades, igual puede torcer la trama contra quien se descuide. La definición huele a final en la última fecha en San José y deja un capítulo clave en Managua. La pregunta: qué combinación convierte a la Sele del Piojo Herrera en líder del grupo. Acá, uno por uno los escenarios.

Qué necesita Costa Rica para terminar primero del Grupo C

1) Gana en Haití y ante Honduras

Costa Rica sumaría 12 puntos.

Honduras, aun ganando en Managua, llegaría a 11 antes del duelo en San José; si luego pierde, queda en 11.

Costa Rica 1° del grupo sin depender de nadie.

2) Empata en Haití y le gana a Honduras

Costa Rica sumaría 10 puntos.

Para quedar 1º, Honduras no debe ganar en Managua (si empata queda en 9 y luego perdería en San José y se quedaría en 9; si pierde, se queda en 8).

Haití llegaría a 6 con el empate; aun venciendo a Nicaragua terminaría en 9.

Costa Rica 1º del grupo si Honduras no gana en Nicaragua.

3) Pierde en Haití y le gana a Honduras

Costa Rica sumaría 9 puntos.

Para ser 1º (sin entrar en un eventual desempate por igualdad de puntos) se deben alinear dos condiciones:

a) Honduras pierde en Managua (se queda en 8 antes de San José y luego en 8 tras caer ante Costa Rica).

b) Haití pierde ante Nicaragua en la última fecha (si gana, llegaría a 11).

Costa Rica tiene chance de ser 1° con 9 puntos pero requiere derrotas de Honduras y Haití ante Nicaragua.

4) Gana en Haití y empata con Honduras

Costa Rica sumaría 10 puntos.

Si Honduras gana en Managua (llegaría a 11) y luego empata en San José (12), supera a Costa Rica.

Para que Costa Rica sea 1°, Honduras debe perder contra Nicaragua; si empata quedarían igualados en puntos.

Vale aclarar que, estando ahora dos puntos abajo, Costa Rica no será 1° del Grupo C si pierde en la última fecha ante Honduras.

¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos?

Concacaf y FIFA aplican los criterios de desempate estándar para liguillas:

Diferencia de gol general

Goles a favor

Desempeño entre los empatados (puntos, diferencia y goles en los duelos directos)

Puntuación de Fair Play

Sorteo