Piojo Herrera ya sabe qué hará con Manfred Ugalde ante Haití y en Costa Rica explican su decisión: “No va a estar en el 11”

La Selección de Costa Rica depende de sí misma para seguir con chances de obtener el boleto directo al Mundial 2026. Al estar segunda en el Grupo C de las Eliminatorias, a dos puntos de Honduras, una victoria este jueves ante Haití le permitirá llegar con vida al clásico centroamericano de la última fecha. Incluso, hasta podría alcanzar a los catrachos si estos empatan con una Nicaragua ya eliminada.

A pesar de que las expectativas están puestas en la “H”, los ticos primero deberán imponer condiciones en la cancha sintética del Estadio Ergilio Hato. Por eso, en la antesala del partido, a Miguel Herrera se le presentaría una encrucijada: darle minutos a Manfred Ugalde o guardarlo para el cierre de la clasificatoria, teniendo en cuanta que está al borde de la suspensión por amarillas.

Según se dio a conocer en las redes del periodista Yashin Quesada, el “Piojo” mandaría al banco de suplentes a Ugalde para cuidarlo de recibir otra tarjeta y pararía un esquema 5-2-3 frente a los haitianos, con Alonso Martínez como principal referencia ofensiva y a sus costados, Josimar Alcócer y Carlos Mora.

¿Qué decisión tomará el Piojo Herrera con Manfred Ugalde ante Haití?

Como respuesta al posible once que planteó Quesada, su colega, Kevin Jiménez, explicó la situación de Ugalde en el programa Seguimos: “Manfred recuerde que practica hasta hoy, no ha practicado hasta hoy. Yo estoy casi seguro de que Manfred va a ser titular, el que diga la alineación hoy, sin faltarle el resto a Yashin… falta para que se confirme”.

“No estaban completos. Obviamente, no va a estar en el once porque a la hora de practicar no va a estar disponible porque no estaba en el entrenamiento”, insistió Jiménez. Debido al extenso viaje que realizó desde Rusia, el ex delantero de Saprissa fue el último legionario en ponerse a las órdenes del “Piojo” Herrera. Recién hoy tendrá su primer y único entrenamiento junto al resto de sus compañeros.

Manfred Ugalde, infaltable para el duelo contra Haití

A pesar de haber anotado un solo gol hasta el momento en la última ronda de las Eliminatorias, en el triunfo 4-1 sobre Nicaragua, lo cierto es que Manfred Ugalde ha sido el futbolista más determinante de La Sele: ese día aportó una asistencia y dio otros dos pases gol decisivos para rescatar un agónico empate 3-3 con Haití en San José.

“Teníamos un 2-0 y ellos nos remontaron. Tenemos que ir más alertas. Si vamos ganando, tenemos que cerrar bien el resultado y que no nos metan goles“, afirmó en su llegada a suelo caribeño.