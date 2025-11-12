“No podrá entrar”: La Selección de Panamá se encuentra con problema de último momento en su viaje a Guatemala

La Selección de Panamá emprendió este lunes su viaje hacia Guatemala, donde mañana disputará un partido crucial en sus aspiraciones por clasificar a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la salida del equipo canalero no estuvo exenta de complicaciones, ya que se reportaron problemas migratorios que podrían dejar fuera a tres miembros de la delegación, generando preocupación en el cuerpo técnico y la afición.

De acuerdo con la información que trascendió, uno de los principales afectados sería el defensor Edgardo Fariña, quien enfrenta una alerta migratoria en territorio guatemalteco. El inconveniente se habría originado tras su paso por el Municipal, club con el que, según reportes, habría salido sin cumplir ciertos requisitos contractuales, lo que ahora le impediría ingresar al país centroamericano.

Además del caso de Fariña, se confirmó que dos integrantes del cuerpo técnico de la selección, encabezada por el entrenador Thomas Christiansen, también tendrían dificultades para pasar los controles migratorios. Esto representaría un serio revés para Panamá, que busca mantener la concentración plena de su grupo de trabajo de cara a uno de los encuentros más determinantes del proceso eliminatorio.

Las autoridades de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) ya fueron notificadas de la situación y han comenzado las gestiones diplomáticas correspondientes para intentar solventar el problema lo antes posible. El objetivo es que tanto los jugadores como los miembros del cuerpo técnico afectados puedan estar disponibles para el compromiso ante Guatemala, en el que los canaleros no pueden darse el lujo de perder puntos.

Por si fuera poco, el cuadro panameño también enfrenta dudas por lesión en una de sus figuras principales, el lateral Michael Amir Murillo, quien presenta molestias físicas y tiene pocas posibilidades de ser titular en el encuentro. El cuerpo médico esperará hasta el último momento para determinar si podrá participar, aunque su presencia en el once inicial parece complicada.

Con este panorama, Panamá llega a suelo guatemalteco con más incertidumbres que certezas, pero con la obligación de sumar en condición de visitante para mantener viva su esperanza mundialista. El duelo ante Guatemala promete ser intenso, no solo por lo que hay en juego, sino también por los imprevistos que han acompañado al combinado canalero en la antesala de este choque decisivo.

