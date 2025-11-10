“No puede jugar junto a Joel Campbell”: el veredicto que sacude los planes del Piojo Herrera rumbo al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica entra en la recta decisiva de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 con la presión al máximo. Con Honduras firme en la cima del Grupo C y los ticos en zona de repechaje, el técnico Miguel “Piojo” Herrera ha apostado por la experiencia para encarar la doble jornada final.

En la lista de convocados aparecen tres nombres que lo han visto todo con la Tricolor: Celso Borges (37 años), Kendall Waston (37) y Joel Campbell (33). Tres veteranos que pueden aportar jerarquía en todas las líneas.

“Celso no puede jugar junto a Campbell”

Sin embargo, el ex futbolista hondureño Arnold Cruz, recordado por ser el primer jugador catracho en disputar la MLS, advirtió que Celso Borges y Joel Campbell no deberían compartir cancha con la camiseta tricolor.

En una entrevista con La Nación, el ex defensor del Cartaginés analizó al equipo del Piojo Herrera: “Ahora se nota que en Costa Rica los jugadores experimentados están disputando su eliminatoria para sumar convicción y emoción. Ellos dan un aporte muy importante no solo fuera de la cancha, sino también en el terreno de juego“, comenzó señalando Cruz.

Arnold Cruz desmenuzó a la Costa Rica de Miguel Herrera (FHF).

“Lo único que veo es que Celso Borges no puede jugar junto a Joel Campbell, porque el ritmo de juego es importante y ellos están a un nivel diferente del que se exige actualmente”, completó el referente del fútbol hondureño.

Arnold Cruz también se refirió a las virtudes y limitaciones de Joel Campbell, al que los catrachos conocen muy bien: “Joel es un jugador con certeza con el balón y desequilibra, pero noté que le cuesta volver a zona defensiva. En ataque siempre será trascendental, como lo ha sido”, explicó.

¿Celso y Campbell no pueden jugar juntos en La Sele? (Facebook).

En manos del Piojo

Ahora, habrá que ver si el Piojo Herrera apuesta por mantener la dupla roijnegra Borges-Campbell o si considera que es hora de sacrificar a uno de los veteranos para darle lugar a jugadores con más ritmo para enfrentar a una Honduras que llega con ventaja.

Costa Rica jugará su futuro mundialista en dos partidos: primero visitará a Haití en Curazao el jueves 13 de noviembre, y luego cerrará ante Honduras el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. en el INS Estadio (ex Estadio Nacional) de San José.