Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de los grupos A, B y C en la fecha FIFA de noviembre

Se viene el sprint final en Concacaf: dos noches que pueden valer un pasaje al Mundial 2026. Noviembre concentra la tensión de toda la Fase Final de las Eliminatorias: tribunas llenas, calculadoras encendidas y selecciones que llegan separadas por detalles. Cada gol puede mover una columna en la tabla y cada amarilla puede pesar en los desempates. Es el tramo donde la jerarquía y la sangre fría marcan la diferencia.

El formato es simple y despiadado: los primeros de cada grupo clasifican directo a 2026, mientras que los dos mejores segundos irán al repechaje intercontinental. Si hay igualdad de puntos al final, primero cuenta la diferencia de gol global, luego los goles a favor y, si persiste el empate, los registros entre los involucrados, el juego limpio y, en última instancia, el sorteo.

A continuación encontrarás, grupo por grupo, la tabla de posiciones actualizada y el fixture completo de la Fecha FIFA de noviembre. Con todo en juego y márgenes microscópicos, el camino a 2026 se define ahora: donde cada minuto es final y cada detalle, decisivo.

Grupo A: tabla de posiciones y los partidos que restan

Así está el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf. (Google)

Jueves 13/11: Guatemala vs. Panamá — Estadio El Trébol

Jueves 13/11: Surinam vs. El Salvador — Estadio Dr. Franklin Essed

Martes 18/11: Panamá vs. El Salvador — Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Martes 18/11: Guatemala vs. Surinam — Estadio El Trébol

Grupo B: tabla de posiciones y los partidos que restan

Así está el Grupo B de las Eliminatorias Concacaf. (Google)

Jueves 13/11: Trinidad y Tobago vs. Jamaica — Estadio Hasely Crawford

Jueves 13/11: Bermudas vs. Curazao — Estadio Nacional de Bermudas

Martes 18/11: Jamaica vs. Curazao — Independence Park

Martes 18/11: Trinidad y Tobago vs. Bermudas — Estadio Hasely Crawford

Grupo C: tabla de posiciones y los partidos que restan

Así está el Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. (Google)

Jueves 13/11: Haití vs. Costa Rica — Estadio Ergilio Hato

Jueves 13/11: Nicaragua vs. Honduras — Estadio Nacional de Managua

Martes 18/11: Costa Rica vs. Honduras — INS Estadio (ex Estadio Nacional)

Martes 18/11: Haití vs. Nicaragua — Estadio Ergilio Hato