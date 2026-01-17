Favorece a Herediano: Saprissa recibe la sentencia de la Unafut que complica a Vladimir Quesada justo antes del clásico

Este sábado 17 de enero, los fanáticos del fútbol costarricense podrán darse el gusto de presenciar una nueva edición del Clásico del Buen Fútbol entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano.

En esta ocasión, los morados dirigidos por Vladimir Quesada, que vienen de empatar 2-2 ante Puntarenas FC en el debut del Clausura 2026, visitarán al equipo de José Giacone en un Estadio Carlos Alvarado que agotó todas sus localidades.

Los florenses arrancaron firmes con un 2-0 como visitantes ante Sporting e intentarán confirmar su buen momento dando un golpe que dejaría lleno de dudas al Monstruo.

El dato de Unafut que inclina la balanza

Horas antes del partido, la Unafut compartió una información que, al menos desde lo estadístico, favorece claramente a los locales y deja a Vladimir Quesada en una posición incómoda.

El ente rector de la Liga Promérica dio a conocer dos datos contundentes: el primero es que José Giacone se mantiene invicto como local ante el Deportivo Saprissa dirigiendo al Club Sport Herediano; el segundo, todavía más pesado, es que el entrenador morado nunca pudo ganar como DT en el Estadio Carlos Alvarado.

Así, el escenario parece favorable para Herediano, que llega con confianza, respaldo de su gente y estadísticas de su lado. Del otro lado, Saprissa deberá mostrar carácter para romper con los números adversos y dar un golpe de autoridad que lo ponga de pie en el inicio de un semestre donde la exigencia por el título es máxima tras un 2025 de sequía absoluta.

¿A qué hora juega Saprissa vs Herediano?

El clásico entre florenses y morados se disputará este sábado 17 de enero a partir de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Carlos Alvarado.