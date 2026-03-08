Le marcó a Herediano e hizo esto: el polémico gesto de Gerson Torres contra la afición de Saprissa

Este domingo, el Deportivo Saprissa fue el gran ganador tras derrotar al Club Sport Herediano por 2-1. El equipo morado dejó atrás la caída contra Sporting en la última jornada y se quedó con una importante victoria en el clásico en La Cueva.

El encuentro se abrió a los 72 minutos por obra de Gerson Torres. Cuando parecía que Herediano estaba cómodo en el partido y no sufría daño de la ofensiva morada, el extremo que ingresó en lugar de Jefferson Brenes puso el 1-0 para abrir el triunfo.

Torres conectó de cabeza un centro que envió Jorkaeff Azofeifa desde la banda izquierda. El lateral ingresó al área y le dio una buena asistencia al delantero morado para que consiga su primer gol en el Clausura 2026.

Inesperadamente, después de convertirle al equipo florense, Gerson Torres tuvo un polémico accionar contra los aficionados morados. En medio de los cuestionamientos por su nivel, el ex Herediano le expresó a los morados que ‘sigan hablando’.

Torres venía siendo uno de los jugadores más criticados por la afición tibaseña, ya que en este 2026 no había convertido hasta el momento. Tampoco lo había podido hacer contra Carmelita, cuando tuvo la oportunidad de sumar sus primeros minutos como titular en el año.

Hernán Medford, el gran reconocido por la afición de Saprissa

Después de la victoria contra Herediano, el entrenador morado fue elogiado por los aficionados debido a que los goles llegaron desde el banquillo. El Pelícano colocó a dos jugadores muy cuestionados como Orlando Sinclair y Gerson Torres, quienes fueron los goleadores.