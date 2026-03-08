Alajuelense saca pecho: Pablo Izaguirre le envía una advertencia de tres palabras a Saprissa y Herediano

Alajuelense empieza a dar señales de mejoría después de atravesar un momento complicado, marcado por la falta de funcionamiento y los malos resultados. Ahora, las victorias consecutivas frente a Cartaginés y San Carlos le han devuelto algo de calma al equipo dirigido por el Machillo Ramírez, que poco a poco parece encontrar el rumbo en el Clausura 2026.

Luego de este repunte, Pablo Izaguirre aprovechó el momento para lanzar una advertencia breve, pero directa, dirigida a Saprissa y Herediano.

El mensaje surge justo cuando la Liga comienza a reaccionar y a meterse otra vez en la pelea, dando a entender que el equipo manudo todavía tiene mucho que decir en el actual torneo.

Así fue el mensaje de Pablo Izaguirre que impacta en Saprissa y Herediano

Pablo Izaguirre aprovechó el buen momento de Alajuelense para mandar un mensaje corto, pero cargado de intención, a sus principales rivales.

Con la frase “despertó el león”, dejó claro que la Liga empieza a reaccionar tras sus últimas victorias y que tanto Saprissa como Herediano deben tomar nota.

“Un saludo para todos, feliz Día de la mujer y bueno, despertó el León. Vamos a esperar a ver qué pasa“, comentó Pablo Izaguirre para Deporte+ en su canal de Youtube.

Mientras Herediano y Saprissa pelean por los primeros puestos del campeonato, Alajuelense ya aparece en la quinta posición y comienza a acercarse de nuevo en la tabla.

Por eso, con la reacción reciente del equipo manudo, ninguno de sus rivales puede darse el lujo de subestimarlo en este Clausura 2026.