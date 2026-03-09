Piojo Herrera revela el pedido que Keylor Navas le hizo en su regreso a la Selección de Costa Rica: “No me gusta mucho”

El regreso de Keylor Navas a la Selección de Costa Rica en su momento no solo despertó ilusión entre los aficionados, sino que también dejó detalles interesantes sobre una conversación con Miguel Herrera.

Miguel contó que el guardameta recibió con orgullo el llamado a la Tricolor, en una etapa que volvió a ponerlo como una de las figuras más importantes del grupo.

Además, el Piojo Herrera dejó entrever que en ese reencuentro surgió un tema puntual entre ambos, relacionado con el rol y el liderazgo dentro del camerino.

El pedido de Keylor Navas a Miguel Herrera en La Sele

Miguel Herrera reveló que, tras su regreso a la Selección de Costa Rica, Keylor Navas le hizo una petición relacionada con la cinta de capitán, un tema que, según el técnico, no le convence del todo porque considera que no siempre el portero debe asumir ese rol.

Aun así, Herrera dejó claro que valora mucho la personalidad, la trayectoria y la experiencia de Keylor, por lo que tomó con seriedad su planteamiento sobre llevar el gafete en su momento.

“Keylor estuvo siempre orgulloso de que lo llamara de nuevo a la selección. Eso para mí fue algo muy significativo. Luego me comentó lo del gafete, a mí la verdad no me gusta mucho que el portero sea mi capitán. Hay veces que son importantes porque tienen mucha personalidad. Como Keylor, es un tipo con mucha personalidad y experiencia”, comentó Miguel Herrera en una entrevista con Antonio de Valdés.

Datos claves