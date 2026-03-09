Panamá vs. Colombia: dónde ver y qué necesitan los canaleros para pasar de ronda en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Panamá se juega la clasificación este lunes 9 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los canaleros enfrentarán a Colombia en la última fecha del Grupo A con la obligación de ganar para seguir con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

¿Cuándo juegan Panamá vs. Colombia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido entre Panamá y Colombia se jugará este lunes 9 de marzo, desde las 11:00 a.m., en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Será un duelo decisivo para la selección canalera, que llega con vida a la última jornada del Grupo A.

¿Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Colombia?

El encuentro entre Panamá y Colombia se podrá seguir EN VIVO por RPC Deportes.

¿Cómo llega Panamá al partido contra Colombia?

Panamá llega a este compromiso con récord de 1-2 en el Grupo A. En su camino dentro del Clásico Mundial de Béisbol 2026, cayó en el debut ante Cuba, luego perdió frente a Puerto Rico en entradas extras y reaccionó a tiempo con un triunfo clave por 4-3 sobre Canadá.

Ese resultado mantuvo con vida a los canaleros, que ahora dependen de sí mismos para llegar con chances a la definición. Para este juego, además, el abridor panameño sería Paolo Espino, una de las cartas de experiencia del equipo.

¿Cómo llega Colombia al juego ante Panamá?

Colombia afrontará este cierre de fase de grupos con récord de 0-3, por lo que llega golpeada y sin margen. Aun así, será un rival de mucho cuidado para Panamá, que sabe que en este tipo de escenarios no hay espacio para errores.

Para este encuentro, el abridor colombiano sería el zurdo Adrián Almeida.

¿Qué necesita Panamá para clasificar a la siguiente ronda?

La cuenta para Panamá es clara: tiene que ganarle a Colombia.

Si los canaleros pierden, quedarán eliminados del Clásico Mundial de Béisbol 2026. En cambio, si consiguen la victoria, cerrarán la primera fase con marca de 2-2 y seguirán en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Además del triunfo propio, Panamá deberá seguir de cerca lo que ocurra más tarde en el otro partido del Grupo A, cuando Cuba enfrente a Puerto Rico desde las 6:00 p.m.. Ese resultado también puede terminar de acomodar la clasificación final del grupo.

¿Cómo está la tabla del Grupo A antes de Panamá vs. Colombia?

Antes de esta última fecha, así están las posiciones del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026:

Puerto Rico 2-0

Cuba 2-0

Canadá 1-1

Panamá 1-2

Colombia 0-3

Ese panorama deja a Panamá obligado a ganar para sostener sus aspiraciones.

Panamá sueña con dar el golpe y seguir en carrera

Panamá llegará a esta última fecha del Grupo A sabiendo que no hay mañana. El triunfo ante Canadá le permitió mantenerse con vida en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, pero ahora necesitará volver a responder en un partido de máxima tensión.

Ante Colombia, los canaleros tendrán una oportunidad inmejorable para seguir soñando. La consigna es simple: ganar y esperar.