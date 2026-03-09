“Dejar el fútbol”: Willy Olivera confiesa el lado más oscuro que padeció en Comunicaciones

Comunicaciones tuvo varios momentos complicados a lo largo de su historia. Uno de estos fue en la época cuando el equipo estaba en manos de Roberto Arzú. Precisamente entre los años 2006 y 2008, sufrió una crisis económica muy fuerte.

Willy Coito Olivera, quien era empleado de los Cremas en aquel entonces, reconoció que estuvo ocho meses sin cobrar su salario. Esto lo llevó a tomar medidas especiales en su hogar, ya que priorizaba junto a su esposa el bienestar de su hijo.

Willy Olivera revela que estuvo ocho meses sin cobrar en Comunicaciones

En una entrevista con Podcast Boicot, el ahora entrenador de la Sub-17 de la Selección de Guatemala confesó: “Casi me hace dejar el fútbol, que es mi pasión. Estuvimos ocho meses sin cobrar, no fue fácil. Después se cobró, nos dieron de una constructora unas cosas para que pudiéramos vender“.

Esta constructora era patrocinadora de Comunicaciones, por eso recibían productos de la construcción para solventar parte de sus salarios. Esta crisis provocó que grandes figuras se terminaran yendo del equipo hasta que la situación cambió.

ver también Comunicaciones y el Fantasma Figueroa propinan fuerte golpe a Municipal en el cierre de la primera vuelta

“Por eso digo que la gente a veces no sabe todo.Fue un momento difícil, Comunicaciones estuvo a 48 horas de casi desaparecer. Por suerte se pudo hacer el cambio de dueño y Comunicaciones ha sido un equipo ejemplar“, agregó el entrenador uruguayo.

Luego, Ángel González, actual dueño de Comunicaciones, compró el equipo y los Cremas pasaron a tener un buen pasar económico. En la actualidad, lograron reponerse de la crisis deportiva luego de haber tenido un Apertura 2025 para el olvido. Hoy, son líderes del Clausura 2026 bajo las órdenes del Fantasma Figueroa.

Publicidad